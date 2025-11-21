Пита Уилсон отметила 55-летие - как сейчас выглядит звезда культового сериала "Ее звали Никита"
Пит Уилсон был звездой экранов в 90-х.
Пита Уилсон отметила 55-летие - как сейчас выглядит звезда культового сериала "Ее звали Никита"

18 ноября свой 55-й день рождения отпраздновала актриса Пита Уилсон, которую зрители в Латвии знают по популярному сериалу "Ее звали Никита".

Уилсон получила мировую славу благодаря сериалу "Ее звали Никита" (La Femme Nikita), который в конце 90-х и начале 2000-х был особенно популярен в Северной Америке, Европе и Азии. Он стал культовым, с преданной фанатской базой, и считается одной из важнейших шпионских драматических франшиз в истории телевидения.

В то время большинство боевиков и остросюжетных сериалов фокусировались на мужских персонажах, однако "Никита" с Уилсон во главе предложила новый смелый подход — главную роль исполняла сильная, загадочная, эмоционально сложная женщина. Уилсон особенно хвалили за способность сочетать хладнокровие, хрупкость и мощное экранное присутствие.

На интернет форумах, которые только начинали развиваться, "Ее звали Никита" стала одним из самых популярных сериалов — фанаты писали письма, создавали фанклубы и организовывали встречи, что для того времени было необычно. Сериал сделал Уилсон культурным феноменом.

Сегодня Уилсон, которая недавно отметила 55-летие, продолжает работать в индустрии развлечений, но в более спокойном режиме. Она создала свой бренд нижнего белья "Wylie Wilson", предлагающий изысканные комплекты высокого качества. Актриса по-прежнему активна, хотя появляется на экране реже. Например, в 2022 году она вернулась на телевидение в сериале "Troppo".

С годами ее приоритеты изменились — большую часть времени она посвящает семье, ребенку и более спокойному образу жизни после интенсивной славы и внимания СМИ. Неофициально говорят, что она рассматривает возможность еще больше сократить актерскую занятость и сосредоточиться на творческих и предпринимательских проектах.

