Пита Уилсон отметила 55-летие - как сейчас выглядит звезда культового сериала "Ее звали Никита"

Уилсон получила мировую славу благодаря сериалу "Ее звали Никита" (La Femme Nikita), который в конце 90-х и начале 2000-х был особенно популярен в Северной Америке, Европе и Азии. Он стал культовым, с преданной фанатской базой, и считается одной из важнейших шпионских драматических франшиз в истории телевидения.