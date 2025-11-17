Первый "Оскар" Тома Круза - увы, пока только почетный

Получив статуэтку, Круз выступил с проникновенной речью о том, какое место кино занимает в его жизни. Он подчеркнул, что кинематограф обладает уникальной объединяющей силой: «Кино ведёт меня по всему миру. Оно помогает мне ценить и уважать различия и одновременно видеть нашу общую человечность. В кинотеатре мы смеёмся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе — в этом истинная сила искусства. Создание фильмов — это не просто моя работа, это моя сущность».