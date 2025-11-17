Первый "Оскар" Тома Круза - увы, пока только почетный
В Лос-Анджелесе состоялась церемония Governors Awards, в рамках которой Американская киноакадемия вручила почётные премии за выдающиеся заслуги в киноискусстве. Одним из главных лауреатов стал Том Круз, впервые удостоенный "Оскара" за свою карьеру.
Награду Крузу вручил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, с которым актер в настоящий момент работает над новым полнометражным фильмом. Картина пока не имеет названия, однако её премьера назначена на октябрь 2026 года.
Получив статуэтку, Круз выступил с проникновенной речью о том, какое место кино занимает в его жизни. Он подчеркнул, что кинематограф обладает уникальной объединяющей силой: «Кино ведёт меня по всему миру. Оно помогает мне ценить и уважать различия и одновременно видеть нашу общую человечность. В кинотеатре мы смеёмся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе — в этом истинная сила искусства. Создание фильмов — это не просто моя работа, это моя сущность».
Актёр также вспомнил, как впервые почувствовал магию кино в детстве — в темном зале, увидев луч света, который озарил экран и открыл перед ним новый, огромный мир. Именно тогда родилась его страсть к искусству.
Несмотря на культовый статус и четыре предыдущие номинации — за фильмы «Рожденный четвертого июля», «Магнолия», «Человек дождя», а также за продюсирование «Топ Ган: Маверик» — почётная награда стала для Круза первым «Оскаром».
Вместе с Томом Крузом почётные награды получили: легендарная кантри-певица Долли Партон, режиссёр и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас. Все они были отмечены Киноакадемией за многолетний вклад в развитие индустрии.
Основная церемония вручения премий «Оскар» состоится 15 марта 2026 года.