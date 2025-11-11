Актриса Риз Уизерспун подверглась критике - она написала первый роман... про российских олигархов

В то же время после выхода книга вызвала широкий резонанс - и не всегда положительный. В частности, в украинском сегменте соцсетей люди резко раскритиковали автора за выбор темы, которая, по их мнению, романтизирует образ России — государства, продолжающего войну против Украины. "Это просто противно — не ожидало такого от любимой актрисы. Что ж, Риз любит терроризм", - написал один из пользователей. "Писать о россиянах в 2025 году - либо вы живете в другом мире, либо вам просто безразлично, что украинцев убивают", - добавил другой. "Можно писать о чем угодно, но популяризируя россиян, вы закрываете глаза на их агрессию и убийства в Украине" и "Как вы можете романтизировать Россию – страну, которая отличается угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанной с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или же мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо сути?" - отметили в комментариях.