Актриса Риз Уизерспун подверглась критике - она написала первый роман... про российских олигархов
Актриса и продюсер Риз Уизерспун, известная по фильмам "Блондинка в законе" и сериалу "Утреннее шоу", впервые попробовала себя в роли писательницы. Действие ее дебютного романа "Gone Before Goodbye" ("Ушла не попрощавшись"), соавтором которого стал Харлан Кобен, разворачивается в России.
Риз Уизерспун, лауреат премии "Оскар" и создательница влиятельного книжного клуба Reese’s Book Club, в октябре представила своё первое произведение в жанре взрослой прозы — триллер "Gone Before Goodbye", написанный в соавторстве с мастером детектива и саспенса Харланом Кобеном.
Reese Witherspoon’s first novel for adults, Gone Before Goodbye, co-authored with bestselling writer Harlan Coben, was released on October 14, 2025. | continue via Facebook pic.twitter.com/B1ywuifMG2— The ARC Lifestyle (@paperplayp63831) October 20, 2025
Роман рассказывает историю бывшего армейского хирурга Мэгги Маккей, потерявшей медицинскую лицензию после череды трагических событий. Когда её бывший наставник предлагает ей щедро оплачиваемую работу за границей, она соглашается — надеясь спасти сестру от долгов. Однако, прибыв в дом состоятельного российского олигарха на Рублёвке, героиня понимает, что события вокруг неё складываются не так, как планировалось в начале.
По данным Los Angeles Times, в книге описывается, как Мэгги отправляется в Россию по просьбе миллиардера Олега Рагоровича, одного из богатейших жителей Рублёвки. Он просит её провести операцию для своей возлюбленной, но вскоре женщина оказывается втянутой в сеть лжи, исчезновений и преступлений, связанных с торговлей органами и корпоративными интригами.
В интервью BBC Риз Уизерспун призналась, что с детства восхищалась шпионскими историями, но не понимала, почему женские персонажи в подобных фильмах всегда сведены к декоративной роли.
"Я хотела написать триллер, где женщина — центр истории не из-за внешности, а благодаря своим уникальным навыкам. Моя героиня умна, интуитивна и сильна, но не обязана стрелять или драться", — отметила актриса.
По словам Уизерспун, на создание Мэгги её вдохновили собственные родители — врач и медсестра. "Я выросла на военной базе в медицинской семье, среди людей, которые понимали важность служения и ответственности перед другими", — рассказала она. Харлан Кобен добавил, что их обоих объединяет уважение к врачам: "Мы считаем, что это героическая профессия. И нам хотелось, чтобы Мэгги ощущалась настоящим человеком". Для Уизерспун это новый творческий этап. "Когда я думаю обо всём, чем занимаюсь — кино, телевидение, книги — мне просто хочется лечь и отдохнуть, — смеётся она. — Но это чудесное ощущение — понимать, что креативность не имеет возраста и границ".
В то же время после выхода книга вызвала широкий резонанс - и не всегда положительный. В частности, в украинском сегменте соцсетей люди резко раскритиковали автора за выбор темы, которая, по их мнению, романтизирует образ России — государства, продолжающего войну против Украины. "Это просто противно — не ожидало такого от любимой актрисы. Что ж, Риз любит терроризм", - написал один из пользователей. "Писать о россиянах в 2025 году - либо вы живете в другом мире, либо вам просто безразлично, что украинцев убивают", - добавил другой. "Можно писать о чем угодно, но популяризируя россиян, вы закрываете глаза на их агрессию и убийства в Украине" и "Как вы можете романтизировать Россию – страну, которая отличается угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанной с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или же мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо сути?" - отметили в комментариях.