ФОТО: юный принц Джордж впервые стал сопровождающим своей матери на официальном мероприятии
Принц Джордж впервые выступил в официальной роли сопровождающего своей матери, принцессы Уэльской Кэтрин, на Фестивале памяти в Лондоне, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны.
В субботу, 8 ноября, 12-летний принц Джордж впервые стал официальным сопровождающим своей матери — принцессы Уэльской Кэтрин. Они вместе приняли участие в традиционном Фестивале памяти (Festival of Remembrance) в лондонском концертном зале Royal Albert Hall, где почтили память солдат, служивших Соединенному Королевству и странам Содружества. Мероприятие в этом году имело особое значение, поскольку отмечалась 80-я годовщина окончания Второй мировой войны.
Кэтрин и Джордж были одеты в темные наряды, а на их одежде были приколоты красные маки — символ памяти погибших воинов. В мероприятии также участвовали король Карл III, королева Камилла и другие члены королевской семьи. Принц Уильям, недавно вернувшийся из визита в Бразилию, на этом мероприятии не присутствовал.
Это уже второе мероприятие в этом году, в котором участвовал принц Джордж — 5 мая он принимал участие в чаепитии в Букингемском дворце, организованном королем Карлом III и королевой Камиллой в честь ветеранов Второй мировой войны.