Дочь Робина Уильямса раскритиковала фанатов, создающих "отвратительные" видео, изображающие ее отца

Зельда Уильямс попросила поклонников прекратить присылать ей видео, воссоздающие при помощи искусственного интеллекта образ ее покойного отца. Комик и актер, умерший в 2014 году в 63 года, стал объектом множества AI-реконструкций, что глубоко тревожит Зельду. В Instagram Stories она выразила боль и разочарование из-за этих видео: «Перестаньте верить в то, что я хочу это видеть или что я пойму — я не буду и не собираюсь этого делать. Если вы просто пытаетесь меня потроллить, я видела и похуже, я ограничу вам доступ и пойду дальше. Но, пожалуйста, если у тебя есть хоть капля порядочности, просто перестань так поступать с ним и со мной, и вообще со всеми, прекратите. Это глупо, это пустая трата времени и энергии, и поверь мне, это не то, чего бы он хотел».