Дочь Робина Уильямса раскритиковала фанатов, создающих "отвратительные" видео, изображающие ее отца
Зельда Уильямс, дочь комика Робина Уильямса, критикует поклонников, которые присылают ей видео с изображением ее покойного отца, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Зельда Уильямс попросила поклонников прекратить присылать ей видео, воссоздающие при помощи искусственного интеллекта образ ее покойного отца. Комик и актер, умерший в 2014 году в 63 года, стал объектом множества AI-реконструкций, что глубоко тревожит Зельду. В Instagram Stories она выразила боль и разочарование из-за этих видео: «Перестаньте верить в то, что я хочу это видеть или что я пойму — я не буду и не собираюсь этого делать. Если вы просто пытаетесь меня потроллить, я видела и похуже, я ограничу вам доступ и пойду дальше. Но, пожалуйста, если у тебя есть хоть капля порядочности, просто перестань так поступать с ним и со мной, и вообще со всеми, прекратите. Это глупо, это пустая трата времени и энергии, и поверь мне, это не то, чего бы он хотел».
Она также жёстко раскритиковала то, как ИИ сводит наследие людей к грубым подделкам: «Это бесит — видеть, как жизни и творчество превращают в отвратительный контент для TikTok, надеясь на лайки. Это не искусство».
Она также осудила идею, что ИИ — «будущее»: «Вы создаете не искусство, а отвратительные, переваренные хот-доги из жизни людей, из истории искусства и музыки, а затем запихиваете их в глотку кому-то другому, надеясь, что им это понравится. Отвратительно. И ради всего святого, перестаньте называть это «будущим» — искусственный интеллект просто перерабатывает прошлое, чтобы использовать его повторно. Вы наблюдаете за «человеческой многоножкой» контента, причем с самого конца очереди, а люди в первых рядах смеются и потешаются, потребляя и поглощая».
Её разочарование не ново. Во время забастовки профсоюза сценаристов и актеров в 2023 году Зельда выступала против использования ИИ для воссоздания актеров без согласия. «Многие хотят обучать модели на актёрах, которые не могут дать согласие, таких как мой папа. Я слышала, как ИИ заставлял его голос говорить всё что угодно, — это пугает и выходит за рамки моего понимания».