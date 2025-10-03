Потап открыл собственную студию в Голливуде и представил клип Slavic Balagan, созданный при помощи нейросетей

Клип на песню «Toma Toma» был создан при помощи искусственного интеллекта собственной студией Потапа MOZGI. AI, которая не так давно открыла свои двери не только в Барселоне, но и в США. Не изменяя фирменному ироническому подходу, артист высмеивает самую трендовую в онлайне тему brainrot TikTok - процесса, когда абсурдный, бессмысленный и навязчивый контент захватывает внимание и становится частью массового сознания. В соцсетях мемы вроде «Балерина Капучино», «Тралалело Тралала» или «Бомбардиро Крокодило» уже стали символами эпохи - персонажами без логики, но с огромной вирусной силой.