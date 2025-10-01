Принцесса Амалия впервые надевает военную форму: наследница престола вступила в резерв ВС Нидерландов

Последнее заявление Королевского дома Нидерландов стало неожиданностью для многих. Амалия решительно продвигается в подготовке к роли наследницы престола: в конце сентября она начала военную подготовку — шаг, который изначально не планировался и стал поворотным моментом в её публичной деятельности. До этого Амалия оставалась единственной будущей европейской королевой, которая не проходила военную службу. Её ровесницы — принцесса Бельгии Елизавета, принцесса Норвегии Ингрид и принцесса Астурийская Леонор — уже учились в военных академиях своих стран. Теперь наследница нидерландского престола встала с ними в один ряд. 30 сентября король Виллем-Александр подписал королевский указ о назначении Амалии в резервный состав Вооружённых сил. Принцесса получила звания матроса третьего класса в Королевском флоте, солдата третьего класса в армии и то же звание в Королевских военно-воздушных силах. Это решение имеет большое символическое значение и демонстрирует серьёзную приверженность будущему.