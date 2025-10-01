Принцесса Амалия впервые надевает военную форму: наследница престола вступила в резерв ВС Нидерландов
Принцесса Нидерландов Амалия сделала исторический шаг, начав военную подготовку и официально став частью резервного состава Вооружённых сил. Этот поворот знаменует новый этап её подготовки как наследницы престола и укрепляет образ будущей королевы, готовой к служению стране.
Последнее заявление Королевского дома Нидерландов стало неожиданностью для многих. Амалия решительно продвигается в подготовке к роли наследницы престола: в конце сентября она начала военную подготовку — шаг, который изначально не планировался и стал поворотным моментом в её публичной деятельности. До этого Амалия оставалась единственной будущей европейской королевой, которая не проходила военную службу. Её ровесницы — принцесса Бельгии Елизавета, принцесса Норвегии Ингрид и принцесса Астурийская Леонор — уже учились в военных академиях своих стран. Теперь наследница нидерландского престола встала с ними в один ряд. 30 сентября король Виллем-Александр подписал королевский указ о назначении Амалии в резервный состав Вооружённых сил. Принцесса получила звания матроса третьего класса в Королевском флоте, солдата третьего класса в армии и то же звание в Королевских военно-воздушных силах. Это решение имеет большое символическое значение и демонстрирует серьёзную приверженность будущему.
Во вторник Амалия начала занятия в Defensity College. Там она проходит теоретические модули, тренировки и стажировки в Генеральном штабе Министерства обороны. Цель центра — приблизить студентов к военной сфере через практические занятия и мероприятия, а также укрепить связь общества с армией и развивать личные и профессиональные навыки учащихся.
Самая сложная часть военной подготовки пока отложена. Амалия перенесла общую программу обучения из-за перелома руки, полученного в июне, который потребовал операции. После восстановления и завершения курса она будет произведена в капралы.
Королевский дом уточнил, что за новые обязанности принцесса не будет получать зарплату. Её учеба считается личным временем, несмотря на институциональное значение сделанного шага. Тем временем Амалия постепенно расширяет своё публичное присутствие, сопровождая королеву Максимy на мероприятиях, например, на Генеральной Ассамблее ООН.
В отличие от Испании, где монарх является верховным главнокомандующим, в Нидерландах согласно Конституции эта роль не возлагается на Корону. Тем не менее король Виллем-Александр поддерживает тесные связи с военной сферой: он присутствует на учениях, навещает солдат в международных миссиях и участвует в церемониях чествования военных.