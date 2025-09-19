Нашел ту самую единственную: сообщают, что 61-летний Киану Ривз тайно женился
61-летний Киану Ривз, как сообщают источники, тайно женился на 52-летней художнице Александре Грант. Близкие актера утверждают, что именно она помогла ему исцелиться после личных трагедий прошлых лет.
По неофициальным данным, актер Киану Ривз вступил в брак со своей давней спутницей Александрой Грант. Портал RadarOnline сообщает, что актер уверен – в Александре он нашел ту самую единственную женщину. Именно она помогла ему залечить раны, оставленные тяжелыми трагедиями.
В 1999 году звезда «Матрицы» вместе с тогдашней подругой Дженнифер Сайм пережил страшную потерю – их дочь Ава родилась мёртвой. Вскоре пара рассталась, а в 2001 году Сайм в возрасте всего 28 лет трагически погибла в автокатастрофе.
«Александра стала огромной поддержкой в жизни Киану», – рассказал источник, близкий к паре, подчеркнув, что во всех жизненных испытаниях она была его «надежной опорой». «После всего, что ему пришлось пережить, она принесла в его жизнь покой», – добавил он.
Киану Ривз и Александра Грант во время выходов в свет
Друзья актера тоже заметили, насколько изменился Киану рядом с предполагаемой женой. «Все признают, что вместе с Александрой он стал гораздо более раскрепощенным – больше смеется, стал спокойнее. Она действительно его опора».
Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году, а романтические отношения начали в 2011-м. В начале этого года появились слухи о помолвке, так как на безымянном пальце Александры заметили сияющее кольцо. Представитель актера эту информацию не подтвердил и не опроверг.