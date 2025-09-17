"Маленькое черное платье" по-королевски: стильный выход Летиции в Каире
фото: Jesus Briones/GTRES/Shutterstock/ Vida Press
Королева Летиция на коллективном испанском приёме в Египте.
В Каире состоялся коллективный испанский приём, в рамках которого особое внимание привлекла королева Летиция. Для официального мероприятия она выбрала безупречный вечерний образ, вновь подтвердив репутацию одной из самых стильных монарших персон Европы.

Королева появилась в элегантном чёрном платье с открытыми плечами и классическим силуэтом, которое подчёркивало её стройную фигуру и сдержанный, но изысканный стиль. Длиной до середины икры и с боковым разрезом, платье выглядело современно и утончённо, оставаясь верным традициям «маленького чёрного платья».

фото: Jesus Briones/GTRES/Shutterstock/ Vida Press
Королева Летиция - одна из самых элегантных королевских особ Европы.
Лаконичный образ Летиция дополнила туфлями на невысоком каблуке и маленьким чёрным клатчем. Её распущенные волосы и минималистичный макияж создали гармоничный и сдержанный ансамбль, в котором чувствовалась лёгкость и уверенность.

фото: Jesus Briones/GTRES/Shutterstock/ Vida Press
Королева Летиция.
На официальной части приёма королева Летиция стояла рядом с испанскими представителями, приветствуя гостей и демонстрируя открытость дипломатического диалога. 

фото: Jesus Briones/GTRES/Shutterstock/ Vida Press
Королева Летиция.
