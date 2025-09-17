"Маленькое черное платье" по-королевски: стильный выход Летиции в Каире

Королева появилась в элегантном чёрном платье с открытыми плечами и классическим силуэтом, которое подчёркивало её стройную фигуру и сдержанный, но изысканный стиль. Длиной до середины икры и с боковым разрезом, платье выглядело современно и утончённо, оставаясь верным традициям «маленького чёрного платья».