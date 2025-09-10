Ей было всего 5 месяцев, когда мать умерла: дочь Анны Николь Смит выросла точной копией звезды Playboy

У Дэннилин сложились очень теплые отношения с отцом, который с удовольствием делится кадрами с дочерью в своем Instagram. Недавно он опубликовал фото, где Дэннилин надела платье Анны Николь. «Ее мама надевала его 21 год назад на этот же самый вечер. Жизнь идёт по кругу. Дэннилин сказала, что выбрала этот наряд, потому что он принадлежал её маме и "суперский"», - написал Ларри Биркхед.