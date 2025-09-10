Ей было всего 5 месяцев, когда мать умерла: дочь Анны Николь Смит выросла точной копией звезды Playboy
Известная модель Playboy Анна Николь Смит ушла из жизни в 39 лет, кода ее дочери Дэннилин было всего пять месяцев. Сегодня девочка уже взрослая — 7 сентября она отпраздновала своё 19-летие.
Отец Дэннилин, Ларри Биркхед, опубликовал в соцсетях трогательные кадры с именинницей и с иронией рассказал о необычных обстоятельствах праздника: мужчину госпитализировали из-за проблем с почками, однако он всё же сумел выбраться из больницы и приехать на торжество.
«19 лет пролетели как один день! Кажется, будто всё это было вчера. Спасибо всем, кто поздравил Дэннилин — она прочитала каждое сообщение и очень это ценит», — написал Биркхед.
Подписчики тут же отметили, что девушка унаследовала красоту матери: «Она — копия Анны», «Анна бы гордилась ею», «Лучшее, что сделала Николь Смит, — это выбрала тебе роль отца», — писали пользователи в комментариях.
У Дэннилин сложились очень теплые отношения с отцом, который с удовольствием делится кадрами с дочерью в своем Instagram. Недавно он опубликовал фото, где Дэннилин надела платье Анны Николь. «Ее мама надевала его 21 год назад на этот же самый вечер. Жизнь идёт по кругу. Дэннилин сказала, что выбрала этот наряд, потому что он принадлежал её маме и "суперский"», - написал Ларри Биркхед.
Анна Николь Смит умерла 8 февраля 2007 года от случайной передозировки лекарствами - это официальное заключение медицинского эксперта.
Согласно результатам вскрытия, смерть наступила от сочетаний отравления препаратами, где ключевым фактором стал хлорид гидрата — снотворное средство. В сочетании с другими прописанными препаратами, такими как бензодиазепины, а также метадон для снятия боли, антидепрессанты и седативные, хлорид гидрата оказался особенно токсичен. Кроме того, были сопутствующие факторы: наличие инфекции, вызванной абсцессом (воспалением, вероятно из-за инъекций в ягодицу), а также гриппоподобное состояние (лихорадка, слабость). Полиция официально отказалась от версии преступления или суицида — смерть Анны Николь Смит признана несчастным случаем.