"Ездила по всему миру... с 13 долларами в кармане": Мирдза Мартинсоне посетовала на советское прошлое
В передаче "Вкус театра" ("Teātra garša") состоялась откровенная беседа между актрисой Мирдзой Мартинсоне и актером Карлисом Арнольдом Авотсом. Знаменитая кино- и театральная дива поделилась горькой стороной жизни актера.
Карлис Авотс признался, что не уверен, хочет ли всю жизнь оставаться в профессии. В ответ Мирдза Мартинсоне сказала: «Я тебя понимаю. Это того не стоит! Может быть, я грешу, говоря это, но, оглядываясь на свою жизнь и на то, как я себя сейчас чувствую… слишком много отдано. Слишком много. А получено взамен… не в деньгах, хотя и в деньгах тоже. Что нам вообще платили? Ты говоришь, я ездила по всему миру. Да, ездила по всему миру с 13 долларами в кармане. Больше брать было нельзя. Не разрешали».
Так актриса напомнила о реальности, с которой сталкивались советские артисты, музыканты и спортсмены. Представителям СССР, выезжавшим за границу, не позволяли иметь при себе деньги, чтобы они не задумались о побеге.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что во время одного из интервью Мирдза Мартинсоне призналась, что начала забывать русский язык. "Как-то мне пришлось говорить по-русски, уже и не помню где… И я поняла, что уже начинаю забывать язык. Ведь язык сам по себе – это не что-то плохое, его надо знать! Даже язык врага", – сказала актриса.