"Ездила по всему миру... с 13 долларами в кармане": Мирдза Мартинсоне посетовала на советское прошлое

Карлис Авотс признался, что не уверен, хочет ли всю жизнь оставаться в профессии. В ответ Мирдза Мартинсоне сказала: «Я тебя понимаю. Это того не стоит! Может быть, я грешу, говоря это, но, оглядываясь на свою жизнь и на то, как я себя сейчас чувствую… слишком много отдано. Слишком много. А получено взамен… не в деньгах, хотя и в деньгах тоже. Что нам вообще платили? Ты говоришь, я ездила по всему миру. Да, ездила по всему миру с 13 долларами в кармане. Больше брать было нельзя. Не разрешали».