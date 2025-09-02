"Я сойду с ума! Меня тошнит!" Сюрприз-вечеринка, солянка и копченые куры - как Давидc отметил 60-летие

Именно ей принадлежала идея подарить юбиляру частный концерт группы Pipari во дворе дома. Музыканты радовали всех обширным набором шлягеров и танцевальных песен. Гости устроились за праздничным столом в просторном дворе под шатром, а напротив, возле теплиц, возвышался навес, украшенный разноцветными огоньками, служивший сценой для музыкантов. «А теперь слово моей жене! Жена, выскажись!» – «С днем рождения!» – тепло сказала Антра, подойдя к Давидсу вместе с сыном Бруно и дочерью Эммой, которые принесли торт с горящими свечами. Давидс улыбался и в своей манере признался, что сам не может поверить в свой возраст: «Я сойду с ума! Меня тошнит! Вы представляете – 60?! Разве люди легально живут так долго? Вот какой у меня взрослый сын! Глядя на его лицо, становится ясно, что мне уже не 30!» – «Мне 70», – в том же тоне ответил Бруно. После этого Давидс задул «шестидесятку» из свечей. Затем хозяин пригласил всех наслаждаться концертом «пока не сядет батарейка».