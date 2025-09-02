"Я сойду с ума! Меня тошнит!" Сюрприз-вечеринка, солянка и копченые куры - как Давидc отметил 60-летие
Модельер Давидс, который уже несколько лет занимается выращиванием томатов, 26 августа вместе с семьей, друзьями и группой Pipari весело отпраздновал свой 60-летний юбилей.
Хотя сам он не планировал устраивать торжество в день рождения, выпавший на вторник, друзья и близкие организовали ему сюрприз-вечеринку. Когда тайна раскрылась в последний момент, он успел созвать друзей на праздник с солянкой и копчеными курами. Как пишет журнал Kas Jauns, инициатором стала школьная подруга Давидса – предпринимательница Ивандe Пилага.
Именно ей принадлежала идея подарить юбиляру частный концерт группы Pipari во дворе дома. Музыканты радовали всех обширным набором шлягеров и танцевальных песен. Гости устроились за праздничным столом в просторном дворе под шатром, а напротив, возле теплиц, возвышался навес, украшенный разноцветными огоньками, служивший сценой для музыкантов. «А теперь слово моей жене! Жена, выскажись!» – «С днем рождения!» – тепло сказала Антра, подойдя к Давидсу вместе с сыном Бруно и дочерью Эммой, которые принесли торт с горящими свечами. Давидс улыбался и в своей манере признался, что сам не может поверить в свой возраст: «Я сойду с ума! Меня тошнит! Вы представляете – 60?! Разве люди легально живут так долго? Вот какой у меня взрослый сын! Глядя на его лицо, становится ясно, что мне уже не 30!» – «Мне 70», – в том же тоне ответил Бруно. После этого Давидс задул «шестидесятку» из свечей. Затем хозяин пригласил всех наслаждаться концертом «пока не сядет батарейка».
После выступления Pipari Давидс пригласил музыкантов к праздничному столу. «Парни, идите поешьте. Только сначала пописайте за кустами. Только не на чернику – я не хочу такую есть», – снова пошутил именинник, блиставший в тот день своими недавно сделанными новыми зубами. На фотосессии он отказался закрыть рот хоть для одного кадра, заявив: «Не могу! У меня же новые зубы! И не только новые, но и дорогие!» «Вышло очень хорошо встретиться и отпраздновать вместе с друзьями», – подвел итог Давидс.