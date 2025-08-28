Стинг оказался в центре судебного спора с бывшими коллегами по группе The Police - не поделили доход от одного хита
Британский музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Мэттью Самнер) оказался ответчиком в судебном иске, поданном его бывшими коллегами по группе The Police — гитаристом Энди Саммерсом и барабанщиком Стюартом Коуплендом. Музыканты утверждают, что не получили авторских отчислений и не были указаны как соавторы хита 1983 года "Every Breath You Take".
Иск был подан в Высокий суд Лондона и классифицирован как дело, связанное с «общими коммерческими контрактами и соглашениями». В числе ответчиков указаны сам Стинг и его издательская компания Magnetic Publishing Ltd.
Группа The Police была основана в 1977 году и добилась мирового успеха, выпустив пять альбомов. Песня «Every Breath You Take» стала их единственным хитом №1 в США и самым продаваемым синглом 1983 года. Она также заняла пятое место среди самых продаваемых треков десятилетия и была использована в композиции «I’ll Be Missing You» рэпера P. Diddy и певицы Faith Evans в 1997 году.
Несмотря на успех, Саммерс и Коупленд утверждают, что их вклад в создание песни не был признан, и они не получили ни авторских прав, ни финансовых вознаграждений. По данным источников, попытки урегулировать конфликт вне суда не увенчались успехом, и музыканты решили обратиться в суд, требуя компенсации в размере миллионов фунтов стерлингов.
В свою очередь представитель Стинга опроверг, что иск касается именно «Every Breath You Take», но не предоставил дополнительных комментариев. Сам музыкант продолжает активно выступать: в июне он исполнил свои хиты на фестивале Isle of Wight, а в январе — на благотворительном концерте FireAid в Калифорнии.
В 2022 году Sting продал весь свой авторский каталог Universal Music Publishing Group за сумму, оцениваемую в $300 миллионов. В сделку вошли как сольные композиции, так и песни, написанные для The Police. Стинг присоединился к ряду легендарных артистов, решивших монетизировать свои творческие архивы: Брюс Спрингстин продал свой каталог Sony за $500 млн, наследники Дэвида Боуи заключили сделку с Warner на $250 млн, а Боб Дилан передал права на 600 песен Universal за почти $400 млн.
Интересно, что хит «Every Breath You Take» уже становился причиной судебных разборок, только в прошлый раз судились Стинг и рэпер P. Diddy, который в 1997 году выпустил трек «I’ll Be Missing You» — посвящение погибшему The Notorious B.I.G. В песне без официального разрешения использовался семпл из «Every Breath You Take». Стинг подал иск, и в результате получил 100% авторских отчислений от хита рэпера. Это стало крайне выгодной сделкой: по словам самого Стинга, доходы от этой песни позволили ему «оплатить колледж нескольким детям». А в 2018 году Стинг заявил, что получает около 2000 долларов в день от отчислений за эту песню.