Стинг оказался в центре судебного спора с бывшими коллегами по группе The Police - не поделили доход от одного хита

Интересно, что хит «Every Breath You Take» уже становился причиной судебных разборок, только в прошлый раз судились Стинг и рэпер P. Diddy, который в 1997 году выпустил трек «I’ll Be Missing You» — посвящение погибшему The Notorious B.I.G. В песне без официального разрешения использовался семпл из «Every Breath You Take». Стинг подал иск, и в результате получил 100% авторских отчислений от хита рэпера. Это стало крайне выгодной сделкой: по словам самого Стинга, доходы от этой песни позволили ему «оплатить колледж нескольким детям». А в 2018 году Стинг заявил, что получает около 2000 долларов в день от отчислений за эту песню.