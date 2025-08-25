Украина осудила участие известного голливудского режиссера Вуди Аллена в московском кинофоруме
Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа", которая прошла 24 августа в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины назвало это оскорблением памяти украинских актеров и кинематографистов, погибших или пострадавших из-за войны России против Украины.

В заявлении украинского МИД говорится, что, выступив на фестивале, поддерживаемом сторонниками Владимира Путина, Аллен «сознательно закрыл глаза на зверства, которые Россия уже 11 лет ежедневно совершает против Украины».

«Мы решительно осуждаем решение Вуди Аллена своей речью благословить кровавый московский фестиваль. Культуру никогда нельзя использовать для оправдания преступлений или как инструмент пропаганды», — подчеркнули в министерстве.

Изначально организаторы заявляли, что он прибудет лично, однако позже уточнили, что Аллен выступит онлайн.

Режиссер обратился к участникам форума в воскресенье по видеосвязи, его речь транслировалась на большом экране. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук. В ходе своей лекции для зрителей Вуди Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также о роли искусственного интеллекта в кино. «Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — сказал Аллен.

На вопрос, есть ли у него планы съемок в России, режиссер ответил, что таких предложений ему не поступало. «Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге», — сказал он.

Среди других иностранных гостей, приехавших в Москву, — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер и каскадер Марк Дакаскос, звезда боевиков 1990-х годов.

