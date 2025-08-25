Украина осудила участие известного голливудского режиссера Вуди Аллена в московском кинофоруме

Режиссер обратился к участникам форума в воскресенье по видеосвязи, его речь транслировалась на большом экране. Встречу с ним в открытом зале пространства «Москино» провел российский режиссер Федор Бондарчук. В ходе своей лекции для зрителей Вуди Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также о роли искусственного интеллекта в кино. «Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм „Война и мир“, который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день», — сказал Аллен.