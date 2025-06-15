Озолс выбирает подоконник в качестве своей сцены.
Латвийские звезды
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ВИДЕО: рэпер Озолс дал концерт из окна многоэтажки
В пятницу, 13 июня, открылся Kimmel kvartāls — новое пространство культуры и городской природы в центре Риги. На концерте выступил и ветеран хип-хопа Ozols, выбрав в качестве сцены подоконник одной из квартир.
Как видно на многочисленных видео в соцсетях, рэпер исполнил свой сет из окна многоэтажного дома.
«Кто же еще, если не Ozols», — пишут в социальных сетях. Кто-то шутит: «Когда мама не пускает тебя на концерт». А другие пользователи выражают обеспокоенность: каково, интересно, было жильцам этого дома.
Отмечается, что новый Kimmel kvartāls — это современное городское пространство, где городская среда и арт-события сочетаются с отличными напитками и вкусной едой. Место выделяется своей просторной территорией, историей, зелеными и индустриальными зонами.