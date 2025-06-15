Алла Пугачева посетила вечеринку украинки на Кипре - бизнесвумен открыла салон красоты
Певица Алла Пугачева, которая после начала полномасштабной войны в Украине покинула территорию РФ, неожиданно засветилась в компании украинки по имени Дарья. Девушка организовала вечеринку по случаю открытия собственного салона красоты в городе Лимасол на Кипре, куда была приглашена и 76-летняя Примадонна.
Фотографии с мероприятия предпринимательница обнародовала в Instagram, сообщает Obozrevatel.
Для выхода в люди Алла Пугачева выбрала трендовый аутфит. Исполнительница надела укороченные светло-голубые джинсы с разрезами на коленях, которые скомбинировала с объемной белой рубашкой. Лук она дополнила серебристыми кроссовками и нежно-розовыми носками. Примадонна отдала предпочтение оригинальным аксессуарам. Пугачева выбрала для себя массивную золотую цепь, а также на ее шее висели солнцезащитные очки и небольшой кошелек.
Стоит отметить, что ранее владелица салона красоты проживала в Киеве. После начала полномасштабной войны в своей соцсетях она публиковала посты, где осуждала деятельность Кремля и отмечала, что сильно гордится родной страной.
Ранее в своем имении на Кипре Алла Пугачева организовала праздник весны, куда пригласила одесского шансонье Феликса Шиндера с музыкантами.