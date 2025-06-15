Алла Пугачева посетила вечеринку украинки на Кипре - бизнесвумен открыла салон красоты

Для выхода в люди Алла Пугачева выбрала трендовый аутфит. Исполнительница надела укороченные светло-голубые джинсы с разрезами на коленях, которые скомбинировала с объемной белой рубашкой. Лук она дополнила серебристыми кроссовками и нежно-розовыми носками. Примадонна отдала предпочтение оригинальным аксессуарам. Пугачева выбрала для себя массивную золотую цепь, а также на ее шее висели солнцезащитные очки и небольшой кошелек.