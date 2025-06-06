Потратившая 125 000 евро на покорение Эвереста Виктория Боня обиделась, что друзья-россияне ее не поздравили

«Я очень редко плачу от боли или от усталости и раздражения. Почти никогда. Это первый раз, когда я заплакала в горах не от счастья, а от разрывающей боли головы, вялости, от той самой горной болезни, которая смешалась с простудой. Но даже в тот момент ни на секунду я не думала о том, чтобы отменить экспедицию на Эверест. Это было в базовом лагере на третий день моего прибытия там после 50 км пройденных пешком за неделю с набором высоты 2 км вверх до прибытия на 5.364 м над уровнем моря. Я чувствовала себя в этот момент блохой, которую давит ногтем великан. Другого сравнения даже не могу придумать. Я понимала, что это не просто так. Гора проверяет тебя, на сколько тебе действительно это нужно. Если ты в горах только для того, чтобы что-то кому-то доказать или утолить свое эго, тебя тряханет так, что будешь потом долго собирать себя по кусочкам, если, конечно, выживешь. Именно в тот момент я поняла, насколько мощная гора Джомолунгма, и полюбила ее еще больше! И именно в такие моменты проверяется настоящая сила духа. Когда каждую клетку тела разрывает боль, но ты знаешь, что ты там, где должен быть. Горы учат: слабость — это не слезы, а отказ от своей мечты. Потому что настоящая сила не в том, чтобы не падать. А в том, чтобы поднимать себя, когда не осталось сил», — писала Виктория в соцсети.