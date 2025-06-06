Потратившая 125 000 евро на покорение Эвереста Виктория Боня обиделась, что друзья-россияне ее не поздравили
В последнее время Виктория Боня увлечена вовсе не светской жизнью, а экстремальными экспедициями. Недавно 45-летняя звезда реалити-шоу совершила одно из самых амбициозных приключений - поднялась на вершину Эвереста. Это потребовало от нее колоссальных усилий, времени, а также финансовых вложений: вся экспедиция по VIP-пакету обошлась ей примерно в 125 000 евро. Но после этого Боня призналась, что не получила поздравлений от соотечественников.
Виктория Боня не стала скрывать, что поход стал для нее настоящим испытанием на прочность — в процессе покорения заветной вершины она своими глазами видела тела людей, которые не смогли добраться до пика, сообщает StarHit.
«Я очень редко плачу от боли или от усталости и раздражения. Почти никогда. Это первый раз, когда я заплакала в горах не от счастья, а от разрывающей боли головы, вялости, от той самой горной болезни, которая смешалась с простудой. Но даже в тот момент ни на секунду я не думала о том, чтобы отменить экспедицию на Эверест. Это было в базовом лагере на третий день моего прибытия там после 50 км пройденных пешком за неделю с набором высоты 2 км вверх до прибытия на 5.364 м над уровнем моря. Я чувствовала себя в этот момент блохой, которую давит ногтем великан. Другого сравнения даже не могу придумать. Я понимала, что это не просто так. Гора проверяет тебя, на сколько тебе действительно это нужно. Если ты в горах только для того, чтобы что-то кому-то доказать или утолить свое эго, тебя тряханет так, что будешь потом долго собирать себя по кусочкам, если, конечно, выживешь. Именно в тот момент я поняла, насколько мощная гора Джомолунгма, и полюбила ее еще больше! И именно в такие моменты проверяется настоящая сила духа. Когда каждую клетку тела разрывает боль, но ты знаешь, что ты там, где должен быть. Горы учат: слабость — это не слезы, а отказ от своей мечты. Потому что настоящая сила не в том, чтобы не падать. А в том, чтобы поднимать себя, когда не осталось сил», — писала Виктория в соцсети.
Когда Боня все же достигла заветной вершины Эвереста, она не сдерживала эмоций, отмечая, что все испытания были не зря. «Сегодня День Эвереста! Я бы исправила на День Джомолунгмы. Именно в этот день в истории альпинизма — 29 мая — день, когда вершина мира впервые открылась человеку. В 1953 году сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей ступили на крышу Земли. Есть слово — Эверест, но есть имя — Джомолунгма, мать, богиня Земли. Она была до нас, она будет после, а мы одно краткое дыхание в ее ледяной тишине. Я шла к ней не затем, чтобы покорить, а чтобы поклониться, услышать то, чего не слышно в гуле городов, научиться молчать. Джомолунгма — это не про высоту, а про глубину: с каждым шагом вверх сбрасываешь вниз все ненужное — амбиции, страхи, иллюзии остаешься настоящей, без прикрас, без «надо». Только ты и она - неподвижная, вечная, недосягаемая. Хочу поздравить каждого, кто идет к своей Джомолунгме - внешней или внутренней: твоя вершина знает тебя — просто иди и помни, даже самый маленький шаг приведет тебя к твоей вершине!» — рассуждала тогда Виктория.
Однако после триумфа наступило время негативных эмоций - Виктория Боня после покорения Эвереста заявила, что обиделась на российских альпинистов и звезд шоу-бизнеса. «Меня поздравил весь мир, но не поздравил с восхождением на Эверест ни один российский альпинистский клуб. Мне было приятно получать поздравления от альпинистов со всего мира — с Казахстана, Кыргызстана, Непала, Чили. Они знают, что такое гора, знают, чего это стоит. Моя аудитория, девочки со всего мира, тоже поддержала меня, поздравила искренне. Но среди российских альпинистов, кроме Александра Абрамова, как будто ничего не произошло. Молчат», — отметила Боня.
Экс-телеведущую удивило молчание коллег по шоу-бизнесу, с которыми она знакома много лет. «Это не про то, чтобы ожидать громких оваций, но как будто я стала невидимой в этот момент. И если раньше я воспринимала это с удивлением, то теперь начинаю понимать, что это скорее отражение их внутреннего мира, чем моего... Это не всегда про зависть. Это про внутреннее ощущение уязвимости, про страх, что успех другого человека каким-то образом нивелирует твой собственный», — написала Виктория Боня.
Боня обратилась к звездам, заверив их, что чужие успехи не делают слабее, а являются подтверждением того, что мир полон силы. «Но, несмотря на все, я горжусь собой. Я достигла таких высот, которые теперь принадлежат только мне, и никто никогда не сможет их у меня забрать. То, что я пережила и достигла, навсегда останется частью меня, и никто, никакие слова и взгляды не могут изменить это», — заверила Виктория.