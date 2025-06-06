Помните культовую группу 2000-х Evanescence? Вот как ее 43-летняя солистка Эми Ли выглядит сегодня
Когда-то группа Evanescence была на пике популярности — их хиты звучали на всех радиостанциях, клипы собирали миллионы просмотров, а голос Эми Ли стал визитной карточкой целого музыкального направления. В начале 2000-х ее образ с темными волосами, драматичным макияжем и корсетами стал иконой для миллионов поклонников альтернативного рока. А что сейчас?
Со временем Эми Ли стала появляться на публике реже. Но недавно певица вновь вышла в свет на премьеру фильма — и напомнила всем, почему ее когда-то называли «королевой готики».
На недавнем мероприятии Эми Ли появилась в образе, который словно перенес зрителей в лучшие годы Evanescence. Певица выбрала черное асимметричное платье с корсетным верхом и полупрозрачной вставкой, которое подчеркивало ее талию и декольте, создавая баланс между сдержанностью и смелостью. Легкий плащ из струящейся ткани придавал образу драматичности, а массивные ботинки на платформе с металлическими деталями — привычный рок-н-ролльный акцент. Особое внимание привлекло и оригинальное ожерелье, идеально завершившее наряд.
Макияж певицы соответствовал ее настроению: яркие малиновые тени, подчеркивающие светлые глаза, и темные стрелки. Черные распущенные волосы, гладко уложенные у корней, дополняли мрачноватый, но женственный образ.
За два десятилетия Эми Ли практически не изменилась: все так же эффектна, загадочна и верна себе!