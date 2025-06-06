Помните культовую группу 2000-х Evanescence? Вот как ее 43-летняя солистка Эми Ли выглядит сегодня

На недавнем мероприятии Эми Ли появилась в образе, который словно перенес зрителей в лучшие годы Evanescence. Певица выбрала черное асимметричное платье с корсетным верхом и полупрозрачной вставкой, которое подчеркивало ее талию и декольте, создавая баланс между сдержанностью и смелостью. Легкий плащ из струящейся ткани придавал образу драматичности, а массивные ботинки на платформе с металлическими деталями — привычный рок-н-ролльный акцент. Особое внимание привлекло и оригинальное ожерелье, идеально завершившее наряд.