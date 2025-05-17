Натали Портман покорила Канны эффектным платьем с "рыбьей чешуей"

В образе Натали Портман все было безупречно: гладко зачесанные волосы, классический макияж с акцентом на губы, изысканные бриллиантовые украшения и уверенная осанка. Особенно выделялись колье и серьги в виде сияющих ветвей — они дополняли мерцание платья, делая образ завершенным и достойным звания одного из самых запоминающихся на фестивале.