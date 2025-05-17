Натали Портман покорила Канны эффектным платьем с "рыбьей чешуей"
На красной дорожке Каннского кинофестиваля 43-летняя Натали Портман вновь доказала, что умеет удивлять публику. Актриса появилась перед камерами в потрясающем платье с игривым и одновременно изысканным дизайном, моментально привлекшим внимание модных критиков и поклонников.
Платье без бретелек с объемным черным бантом на груди гармонично сочетало в себе строгость и блеск. Верх был украшен плотным серебристым сияющим материалом, плавно переходящим в «юбку-чешую» — черную ткань, расшитую полукруглыми узорами из крошечных страз, напоминающих рыбью чешую или вечерний фейерверк. Такой визуальный эффект создавал ощущение глубины и движения, подчеркивая элегантный силуэт актрисы.
В образе Натали Портман все было безупречно: гладко зачесанные волосы, классический макияж с акцентом на губы, изысканные бриллиантовые украшения и уверенная осанка. Особенно выделялись колье и серьги в виде сияющих ветвей — они дополняли мерцание платья, делая образ завершенным и достойным звания одного из самых запоминающихся на фестивале.