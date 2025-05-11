43-летняя экс-участница The Pussycat Dolls вышла в свет с новым возлюбленным - он моложе нее на 17 лет
Бывшая участница группы The Pussycat Dolls, 43-летняя Эшли Робертс, произвела настоящий фурор на улицах Лондона. Это было романтическое свидание певицы с 26-летним возлюбленным Джорджем Роллинсоном — и все взгляды были прикованы к ним.
Для выхода Эшли Робертс выбрала эффектный полупрозрачный корсетный комбинезон цвета капучино, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Приталенный силуэт, открытые плечи и облегающий материал — образ одновременно дерзкий и элегантный. Легкий макияж и распущенные волосы завершили ее вечерний аутфит. Маленькая сумочка Gucci в руке добавила нотку роскоши.
26-летний Джордж Роллинсон, с которым Робертс встречается с прошлого года, выглядел расслабленно и стильно: свободная рубашка Cole Buxton, черные брюки, кеды и кепка — типичный образ лондонского креативщика. Пара выглядела счастливой, держалась за руки и не скрывала чувств.
Разница в возрасте в 17 лет, похоже, совсем не мешает влюбленным наслаждаться обществом друг друга. Эшли буквально сияла от счастья рядом с любимым мужчиной, а тот загадочно улыбался.
Джордж является первым серьезным партнером Эшли с момента ее разрыва с профессионым танцором Джованни Пернис в 2020 году. "Эшли и Джордж влюблены друг в друга. Пока они решили сохранить свои отношения в секрете, но постепенно начали делиться фрагментами своей совместной жизни в социальных сетях. Эшли совершенно не беспокоит их разница в возрасте… у них схожие интересы, и он вдохновлял ее творчески, она уже давно не чувствовала ничего подобного", — сообщил один из друзей пары журналистам.