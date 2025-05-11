43-летняя экс-участница The Pussycat Dolls вышла в свет с новым возлюбленным - он моложе нее на 17 лет

Джордж является первым серьезным партнером Эшли с момента ее разрыва с профессионым танцором Джованни Пернис в 2020 году. "Эшли и Джордж влюблены друг в друга. Пока они решили сохранить свои отношения в секрете, но постепенно начали делиться фрагментами своей совместной жизни в социальных сетях. Эшли совершенно не беспокоит их разница в возрасте… у них схожие интересы, и он вдохновлял ее творчески, она уже давно не чувствовала ничего подобного", — сообщил один из друзей пары журналистам.