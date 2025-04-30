"Фигура мечты": в годовщину свадьбы принцесса Кэтрин в джинсовой рубашке и узких брюках вызвала восторг
29 апреля принц Уильям и принцесса Кэтрин отметили 14-ю годовщину свадьбы. В честь важной даты королевская чета отправилась в особенное место — Шотландию, где началась их история любви, когда они были студентами Университета Сент-Эндрюса.
Супруги прибыли в живописный поселок Тобермори на острове Малл, прославившийся яркими домиками в рыболовецком порту XVIII века и телешоу «Баламори». Их встречала толпа из 300 человек — теплый прием, улыбки, живое общение и искреннее внимание к каждому. Принц и принцесса направились в Aros Hall — местный общественный центр, поддерживаемый Королевским фондом.
Во время визита Кейт и Уильям посетили рынок ремесленников, попробовали местную продукцию, приняли подарки от детей и побеседовали с жителями. Особенно трогательно выглядел момент общения Кэтрин с маленькой девочкой и ее мамой — будущая королева Великобритании умеет быть невероятно простой и открытой.
Позже супруги активно включились в работу: с удовольствием помогали волонтерам и местным семьям, поддерживающим работу Aros Hall. Их Королевские Высочества даже воспользовались гвоздезабивным пистолетом, помогая установить вывеску общественной кладовой.
Но больше всего восторгов вызвал безупречный внешний вид принцессы. Пользователи соцсетей и поклонники королевской семьи не могли отвести глаз от ее фигуры: в приталенной джинсовой рубашке, узких брюках и коричневых ботинках Кэтрин выглядела стильной и невероятно стройной. Позже она надела твидовый жакет, идеально дополнивший ее образ в стиле английского кантри. Тонкая талия, длинные ноги, утонченная осанка — неслучайно ее часто называют иконой стиля и настоящей леди. Комментарии в соцсетях пестрят восхищением: «Какая же она изящная!», «Ее фигура — просто вдохновение!», «Кейт выглядит лучше с каждым годом», «Фигура мечты».