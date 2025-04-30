"Фигура мечты": в годовщину свадьбы принцесса Кэтрин в джинсовой рубашке и узких брюках вызвала восторг

Но больше всего восторгов вызвал безупречный внешний вид принцессы. Пользователи соцсетей и поклонники королевской семьи не могли отвести глаз от ее фигуры: в приталенной джинсовой рубашке, узких брюках и коричневых ботинках Кэтрин выглядела стильной и невероятно стройной. Позже она надела твидовый жакет, идеально дополнивший ее образ в стиле английского кантри. Тонкая талия, длинные ноги, утонченная осанка — неслучайно ее часто называют иконой стиля и настоящей леди. Комментарии в соцсетях пестрят восхищением: «Какая же она изящная!», «Ее фигура — просто вдохновение!», «Кейт выглядит лучше с каждым годом», «Фигура мечты».