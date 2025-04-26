"Ты вообще кто? Тебя звать никак": Анастасия Волочкова публично унизила дочь и ее будущего мужа
На 26 апреля запланирована свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой — Ариадны — и ее избранника Никиты Григоряна. Однако накануне этого события балерина крайне нелестно высказалась о будущем зяте.
Причиной недовольства Волочковой стало то, что Ариадна с женихом решили не звать журналистов на свою свадьбу. Если раньше сама Анастасия поддерживала такое решение, то теперь ее позиция изменилась, и она выражает недоумение и раздражение по этому поводу, сообщает StarHit. «Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про нее как страшный сон. Можно вам скажу про дочь и вот этого ее хахаля, женишка? Ладно со мной конкурировала мать, но теперь дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак, ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме, ты мою дочь подсадил на четки, она вся забитая такая. Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать», — заявила 49-летняя балерина в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».
На этом Анастасия не остановилась. Она продолжила дальше высказывать свое негодование, дав тем самым понять, что против свадьбы. «Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой, — обратилась Волочкова к Ариадне. — Понимаете, выше планку, чем я, она не перейдет. По сути можно было бы с уважением относится к матери, ко всему тому, что я сделала и ставить мою жизнь как пример того, как я проходила испытания. Ей этого не дано. А вы знаете что? Если род на место не поставить, то меня будут тревожить до конца жизни. Я хочу жить как самодостаточная личность. Я сама несу ответственность за свои поступки. Мы все люди и совершаем ошибки. К примеру, я могу послать близких людей, но я всегда говорю — добрые люди, только близким можно сказать "иди ты!". Но это не значит, что надо идти в заданном направлении. На утро, когда все эмоции поутихнут, можно попросить прощения».
А еще Анастасия Волочкова уверена — Ариадна и Никита не проживут в браке и года. «Мне звонят, когда бабки нужны, когда надо решить проблемы. Я говорила своей маме — не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется», — уверена балерина.