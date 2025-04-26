"Ты вообще кто? Тебя звать никак": Анастасия Волочкова публично унизила дочь и ее будущего мужа

Причиной недовольства Волочковой стало то, что Ариадна с женихом решили не звать журналистов на свою свадьбу. Если раньше сама Анастасия поддерживала такое решение, то теперь ее позиция изменилась, и она выражает недоумение и раздражение по этому поводу, сообщает StarHit. «Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про нее как страшный сон. Можно вам скажу про дочь и вот этого ее хахаля, женишка? Ладно со мной конкурировала мать, но теперь дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак, ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме, ты мою дочь подсадил на четки, она вся забитая такая. Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать», — заявила 49-летняя балерина в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».