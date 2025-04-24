У поправившейся на 30 кг Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции и гипертонию: что известно о здоровье певицы
В последние годы состояние здоровья 87-летней певицы Эдиты Пьехи вызывает все больше тревог у ее поклонников и родных. Как стало известно, у артистки появились признаки возрастной деменции и серьезные проблемы с давлением.
По информации источника Telegram-канала Mash, у Эдиты Станиславовны наблюдаются нарушения памяти и дезориентация. Одна из причин — малоподвижный образ жизни: за последнее время артистка набрала около 30 килограммов. Лишний вес негативно сказывается на работе сердца и сосудов, что приводит к гипертоническим кризам и регулярным скачкам артериального давления. В экстренных случаях Пьехе приходится вызывать врачей и делать уколы, чтобы стабилизировать состояние.
В настоящее время певица практически все время проводит в своем загородном доме под Санкт-Петербургом. Эдита Пьеха живет одна, однако ее здоровье находится под постоянным наблюдением персонала, который помогает ей по дому и следит за ее самочувствием.
Внук Эдиты Пьехи Стас Пьеха в 2021 году рассказал, что его бабушке тяжело ходить. По словам музыканта, певица несколько лет назад перенесла сложнейшую операцию — ей вживили в ногу серебряное колено. С тех пор артистке тяжело передвигаться. «Она сейчас не столь активна и не дает концерты. Да и ноги у нее сейчас не так хорошо ходят. Ей в свое время делали операции на коленях. Во время прогулки с собачкой она сломала ноги. После операции, она их не расходила», — рассказал Стас Пьеха.