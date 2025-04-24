У поправившейся на 30 кг Эдиты Пьехи обнаружили признаки деменции и гипертонию: что известно о здоровье певицы

Внук Эдиты Пьехи Стас Пьеха в 2021 году рассказал, что его бабушке тяжело ходить. По словам музыканта, певица несколько лет назад перенесла сложнейшую операцию — ей вживили в ногу серебряное колено. С тех пор артистке тяжело передвигаться. «Она сейчас не столь активна и не дает концерты. Да и ноги у нее сейчас не так хорошо ходят. Ей в свое время делали операции на коленях. Во время прогулки с собачкой она сломала ноги. После операции, она их не расходила», — рассказал Стас Пьеха.