"Я не солнечный придурок, которому весело": Гарик Харламов признался, что страдает от психологических проблем
Быть знаменитым не значит быть счастливым — в этом убеждается все больше медийных персон. Юморист Гарик Харламов откровенно рассказал о борьбе с депрессиями, паническими атаками и о том, почему популярность не спасает от тревог.
Гарик Харламов поделился личными переживаниями. Оказывается, у шоумена был непростой период, когда ему приходилось принимать лекарства, чтобы справиться с тревогой и вернуть вкус к жизни. Однако полностью избавиться от психологических проблем ему так и не удалось.
«С депрессиями сталкивался, конечно, рыдал в подушку — все было. Страдал паническими атаками, лечил их. Пил таблетки, посещал курсы, ходил по врачам. То есть я не то чтобы такой вот солнечный придурок, которому весело. Нет, это не так. Все это было и периодически возвращается», — откровенно рассказал резидент Comedy Club.
Почему возникли эти состояния, Гарик либо не знает, либо не хочет распространяться: «До сих пор не могут понять, с чем это связано. Говорят, что волны от телефонов… Почему тараканы исчезли? Вышки 5G. Типа мозг перегружен. Не знаю…» — размышляет он.
В интервью Гарик Харламов также поделился своими мыслями о стремительно меняющихся тенденциях в юморе. Он отмечает, что его номера, которые сегодня находят отклик у зрителей, со временем утратят актуальность — как это произошло с шутками артистов прошлых поколений. Однако потеря популярности его не страшит: медийность для него не самоцель, и он готов заняться чем-то новым. «Если завтра меня все перестанут узнавать, то окей. Пойду заниматься сосисками. Пойду заниматься караоке, петь песни. Чем-то буду заниматься точно», — говорит Гарик.