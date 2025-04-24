"Я не солнечный придурок, которому весело": Гарик Харламов признался, что страдает от психологических проблем

В интервью Гарик Харламов также поделился своими мыслями о стремительно меняющихся тенденциях в юморе. Он отмечает, что его номера, которые сегодня находят отклик у зрителей, со временем утратят актуальность — как это произошло с шутками артистов прошлых поколений. Однако потеря популярности его не страшит: медийность для него не самоцель, и он готов заняться чем-то новым. «Если завтра меня все перестанут узнавать, то окей. Пойду заниматься сосисками. Пойду заниматься караоке, петь песни. Чем-то буду заниматься точно», — говорит Гарик.