"Спасибо и поклонникам, и врагам": Пугачева опубликовала видеообращение после своего дня рождения

"Дорогие друзья, все, кто приехал ко мне из разных стран, все, кто организовывал, помогал мне устроить этот день рождения — спасибо вам, это было замечательно, круто! Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник просто незабываемым. Спасибо за смс, поздравления. Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит", — рассмеялась Пугачева. "Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а я, конечно же, внутри художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее нарисует дальше. Спасибо вам".