"Спасибо и поклонникам, и врагам": Пугачева опубликовала видеообращение после своего дня рождения
15 апреля Алла Пугачева отпраздновала день рождения. Примадонне исполнилось 76 лет. После роскошного торжества она записала благодарственное видео для всех — и для тех, кто ее любит, и для "врагов".
Судя по всему, Алла Пугачева отметила день рождения шумной вечеринкой. Артистка не стала вдаваться в детали праздника, но в свежем обращении отметила, что собралась большая компания. Она поблагодарила всех, кто приехал поздравить ее 15 апреля.
"Дорогие друзья, все, кто приехал ко мне из разных стран, все, кто организовывал, помогал мне устроить этот день рождения — спасибо вам, это было замечательно, круто! Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник просто незабываемым. Спасибо за смс, поздравления. Чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит", — рассмеялась Пугачева. "Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а я, конечно же, внутри художник, и эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее нарисует дальше. Спасибо вам".
Напомним, что Максим Галкин в своем профиле в Instagram опубликовал несколько кадров с дня рождения супруги. На одном из снимков Алла Борисовна позировала с повзрослевшей дочерью Лизой, которой в сентябре исполнится 12 лет. Шоумен также показал, в каком наряде певица отмечала праздник. Она была в красном платье с воланами и массивным поясом, подчеркивающим талию.
Фанаты поздравляли примадонну в комментариях. "Спасибо за искренность и душевность. Вы — невероятный человек"; "С днем рождения, самая красивая, самая любимая", — писали пользователи соцсетей.