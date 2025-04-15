Вот это пресс! 62-летний актер Рэйф Файнс выходит из спортзала с телом, как у вдвое более молодого мужчины
Рэйф Файнс поразил своих поклонников, поделившись своим преображением — он опубликовал в социальных сетях две фотографии, на которых запечатлен с мускулистым телом. Реакция? Именно такая, как и следовало ожидать.
Фанаты саги о Гарри Поттере были более чем ошеломлены, увидев недавнюю публикацию Файнса в соцсети, в которой он демонстрирует свои впечатляющие физические изменения. 62-летний актер, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как «Гарри Поттер» и «Список Шиндлера», разместил на платформе X два новых снимка с обнаженным торсом. Фотографии были сделаны в тренажерном зале, и спортивная фигура Рэйфа выглядит так, будто он вдвое или даже втрое моложе. Конечно же, это не осталось незамеченным среди его подписчиков.
Один из комментаторов написал: «Это правда? Это потребовало кучи тренировок, накачки мышц, но снизу много обвисшей кожи. Простите, но это не очень приятно». Другой сказал: «Выглядите великолепно, сэр!» Третий выразился так: «Круто. Вы, очевидно, гордитесь достигнутым, и это действительно отличная форма. Дайте мне миллионы, личного повара, тренера и время для спортзала — и я тоже смогу. Большинство людей смогли бы». Четвертый человек добавил: «Ого, сколько работы! И такой приятный сюрприз в моей ленте новостей». А пятый комментатор написал: «Выглядите потрясающе!»