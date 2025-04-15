Вот это пресс! 62-летний актер Рэйф Файнс выходит из спортзала с телом, как у вдвое более молодого мужчины

Один из комментаторов написал: «Это правда? Это потребовало кучи тренировок, накачки мышц, но снизу много обвисшей кожи. Простите, но это не очень приятно». Другой сказал: «Выглядите великолепно, сэр!» Третий выразился так: «Круто. Вы, очевидно, гордитесь достигнутым, и это действительно отличная форма. Дайте мне миллионы, личного повара, тренера и время для спортзала — и я тоже смогу. Большинство людей смогли бы». Четвертый человек добавил: «Ого, сколько работы! И такой приятный сюрприз в моей ленте новостей». А пятый комментатор написал: «Выглядите потрясающе!»