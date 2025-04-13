Эстонца Томми Кэша вызвали "на ковер" за участие в провокационном клипе, критикующем "Евровидение"
Голос Томми Кэша, который в этом году представляет Эстонию на "Евровидении", недавно прозвучал в песне, критикующей Европейский вещательный союз. Из-за этой композиции у эпатажного певца могут быть проблемы.
Недавно новый трек выпустил хороший друг Томми Кэша - Йост Кляйн, представлявший Нидерланды на прошлом "Евровидении". В песне принял участие и эстонский участник конкурса. Напомним, что в прошлом году Кляйн был дисквалифицирован незадолго до финала конкурса из-за якобы агрессивного поведения в отношении сотрудника Европейского вещательного союза (EBU). Однако расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств.
В феврале Йост Кляйн выплеснул эмоции в композиции с критикой в адрес Европейского вещательного союза под названием "United By Music". Название трека отсылает к официальному девизу "Евровидения". Руководитель редакции развлекательных передач национальной телерадиовещательной компании Эстонии (ERR) Кармель Килланди рассказала в недавнем интервью порталу Sky, что они получили запрос от EBU по поводу этой песни.
"Мы пояснили, что артисты действительно друзья, но фразу про EBU ("Fu** the EBU") спел все же Йост, который, возможно, и вправду обижен на союз из-за прошлогодней дисквалификации, хотя его вина так и не была доказана", - рассказала Килланди в интервью.
Однако по просьбе Европейского вещательного союза ERR также провел личную встречу с Томми. "Все стороны поняли и убедились в том, что в его действиях не было злого умысла или негативного посыла в адрес конкурса", - отметила Килланди.