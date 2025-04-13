Эстонца Томми Кэша вызвали "на ковер" за участие в провокационном клипе, критикующем "Евровидение"

"Мы пояснили, что артисты действительно друзья, но фразу про EBU ("Fu** the EBU") спел все же Йост, который, возможно, и вправду обижен на союз из-за прошлогодней дисквалификации, хотя его вина так и не была доказана", - рассказала Килланди в интервью.