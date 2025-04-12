Редкий выход! Сара Джессика Паркер появилась на мероприятии с 15-летними дочерьми-двойняшками

Марион надела черное платье с ажурным верхом и телесной подкладкой длиной до щиколоток. С ним удачно сочетался тренч бежевого цвета такой же длины, как и у сестры. Из украшений она выбрала цепочку с кулоном. Аутфит завершили остроносые туфли на каблуке со сверкающими вставками. Обе девочки сделали такие же прически, как у мамы, сообщает TheVoiceMag со ссылкой на Daily Mail.