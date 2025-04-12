Редкий выход! Сара Джессика Паркер появилась на мероприятии с 15-летними дочерьми-двойняшками
Звезда сериала "Секс в большом городе" замужем за актером Мэттью Бродериком. В мае супруги отметят 28-ю годовщину свадьбы. У них есть 22-летний сын Джеймс и 15-летние двойняшки Марион и Табита, рожденные с помощью суррогатной матери. Сара Джессика Паркер старается ограждать детей от внимания общественности, поэтому они редкие гости на публичных мероприятиях.
Накануне супруги взяли дочерей на премьеру мюзикла Smash в Имперском театре на Бродвее. Сара Джессика Паркер выбрала образ total black. Облегающее платье миди с ажурным прозрачным лифом она сочетала со стильным тренчем и классическими лодочками на шпильке из лаковой кожи. Монохромный образ разбавила только серебристая сумочка, расшитая пайетками.
У дочерей голливудских звезд был свой «момент Кэрри Брэдшоу», когда они позировали с родителями на ковровой дорожке. Табита надела платье в пол насыщенного изумрудного цвета из блестящего атласа. Поверх него она накинула плащ небесно-голубого цвета. Образ дополнили атласные изумрудные босоножки на платформе.
Марион надела черное платье с ажурным верхом и телесной подкладкой длиной до щиколоток. С ним удачно сочетался тренч бежевого цвета такой же длины, как и у сестры. Из украшений она выбрала цепочку с кулоном. Аутфит завершили остроносые туфли на каблуке со сверкающими вставками. Обе девочки сделали такие же прически, как у мамы, сообщает TheVoiceMag со ссылкой на Daily Mail.
Мэттью Бродерик выглядел безупречно в белой рубашке, галстуке с веселым восточным принтом, синем костюме и в черных ботинках. В очках в строгой черной оправе актер фильма «Как украсть небоскреб» с гордостью посматривал на жену и дочерей, разряженных в пух и прах.