Словно сошли с обложки журнала! Синди Кроуфорд с мужем и дочерью затмили всех на премьере

Эффектное трио моментально привлекло внимание публики и фотографов: утонченные, элегантные и сдержанно-гламурные, они словно сошли с обложки модного журнала. 59-летняя Синди Кроуфорд выбрала черное платье с асимметричным вырезом и высоким разрезом, подчеркнувшее ее безупречную форму и утонченный стиль. Черный клатч, босоножки на каблуке и массивные серьги дополнили образ уверенной и элегантной женщины, которая давно заслужила статус иконы стиля.