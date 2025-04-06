Словно сошли с обложки журнала! Синди Кроуфорд с мужем и дочерью затмили всех на премьере
3 апреля 2025 года в Нью-Йорке состоялось долгожданное открытие бродвейского спектакля "Good Night and Good Luck" с участием Джорджа Клуни. Среди почетных гостей на красной дорожке блистала одна из самых стильных и гармоничных семей Голливуда — супермодель Синди Кроуфорд, ее супруг, бизнесмен Рэнди Гербер, и их дочь, звезда подиумов и кино Кайя Гербер.
Эффектное трио моментально привлекло внимание публики и фотографов: утонченные, элегантные и сдержанно-гламурные, они словно сошли с обложки модного журнала. 59-летняя Синди Кроуфорд выбрала черное платье с асимметричным вырезом и высоким разрезом, подчеркнувшее ее безупречную форму и утонченный стиль. Черный клатч, босоножки на каблуке и массивные серьги дополнили образ уверенной и элегантной женщины, которая давно заслужила статус иконы стиля.
23-летняя Кайя Гербер продемонстрировала собственное чувство вкуса, появившись в лаконичном черном платье на тонких бретелях и классических туфлях-лодочках. Ее минималистичный образ подчеркнул юность, грацию и естественную красоту, которой она, без сомнения, обязана своим генам.
Рэнди Гербер, как всегда, остался верен классике: строгий черный костюм, белая рубашка и черный галстук — сдержанный и элегантный лук, идеально подходящий к случаю и подчеркивающий статус главы одной из самых стильных семей.
Семья Герберов прибыла, чтобы поддержать Джорджа Клуни — близкого друга и бизнес-партнера Рэнди. Напомним, Гербер и Клуни вместе запустили популярный бренд текилы, а их дружба продолжается уже много лет.