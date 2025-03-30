Без белья и с разрезом до бедра: дерзкий образ Хайди Клум взорвал Сеть
фото: Christopher Peterson / SplashNews.com/ Vida Press
Хайди Клум прогулялась по Нью-Йорку в смелом образе: черный пиджак на голое тело и прозрачная юбка.
Стиль и красота

Без белья и с разрезом до бедра: дерзкий образ Хайди Клум взорвал Сеть

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Супермодель и телезвезда Хайди Клум вновь доказала, что знает, как приковывать к себе взгляды. На этот раз 51-летняя икона стиля появилась на публике в ультрасмелом и эффектном образе, который не оставил равнодушными ни прохожих, ни модных критиков.

Хайди Клум вышла в свет в черном костюме с глубоким декольте, под который, по всей видимости, она не надела ничего. Приталенный жакет с двубортной застежкой подчеркивал ее фигуру, а полупрозрачная юбка с высоким разрезом демонстрировала длинные загорелые ноги. Образ дополнили черные лодочки на шпильке, крупные солнцезащитные очки и стильная черная сумка, украшенная цветными бусинами.

фото: JosiahW / BACKGRID/ Vida Press
Хайди Клум умеет удивлять!
Хайди Клум умеет удивлять!

Ее распущенные волнистые волосы и многослойные цепочки на шее добавили образу нотку гламура и богемности, а уверенная походка и лучезарная улыбка — истинную суперзвездную энергию.

Этот выход Хайди стал очередным подтверждением ее статуса модной иконы: даже спустя десятилетия в индустрии она продолжает рисковать, удивлять и вдохновлять. В Сети уже активно обсуждают смелый выбор модели и называют его «триумфом уверенности и стиля».

фото: JosiahW / BACKGRID/ Vida Press
Ей 51, а кто даст?
Ей 51, а кто даст?

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