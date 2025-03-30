Без белья и с разрезом до бедра: дерзкий образ Хайди Клум взорвал Сеть
Супермодель и телезвезда Хайди Клум вновь доказала, что знает, как приковывать к себе взгляды. На этот раз 51-летняя икона стиля появилась на публике в ультрасмелом и эффектном образе, который не оставил равнодушными ни прохожих, ни модных критиков.
Хайди Клум вышла в свет в черном костюме с глубоким декольте, под который, по всей видимости, она не надела ничего. Приталенный жакет с двубортной застежкой подчеркивал ее фигуру, а полупрозрачная юбка с высоким разрезом демонстрировала длинные загорелые ноги. Образ дополнили черные лодочки на шпильке, крупные солнцезащитные очки и стильная черная сумка, украшенная цветными бусинами.
Ее распущенные волнистые волосы и многослойные цепочки на шее добавили образу нотку гламура и богемности, а уверенная походка и лучезарная улыбка — истинную суперзвездную энергию.
Этот выход Хайди стал очередным подтверждением ее статуса модной иконы: даже спустя десятилетия в индустрии она продолжает рисковать, удивлять и вдохновлять. В Сети уже активно обсуждают смелый выбор модели и называют его «триумфом уверенности и стиля».