Без белья и с разрезом до бедра: дерзкий образ Хайди Клум взорвал Сеть

Хайди Клум вышла в свет в черном костюме с глубоким декольте, под который, по всей видимости, она не надела ничего. Приталенный жакет с двубортной застежкой подчеркивал ее фигуру, а полупрозрачная юбка с высоким разрезом демонстрировала длинные загорелые ноги. Образ дополнили черные лодочки на шпильке, крупные солнцезащитные очки и стильная черная сумка, украшенная цветными бусинами.