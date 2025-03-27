Популярный в 90-е телеведущий Алексей Веселкин умер от онкологии

«Алексей Веселкин — это привет из детства школьной поры и юности. Он был очень популярен, как телеведущий и актер, — написала у себя в телеграм-канале журналист и телевизионный обозреватель Арина Бородина. — Это очень горько, очень, такая внезапная смерть. И фамилия его была всегда в памяти, под стать его облику и образу».