Популярный в 90-е телеведущий Алексей Веселкин умер от онкологии
В ночь на 27 марта в Москве ушел из жизни российский телеведущий, актер, шоумен Алексей Веселкин. Он умер в квартире. Ему было 63 года.
«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в заявлении Российского академического молодежного театра.
В Москве скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин. Он вел популярные шоу "До 16 и старше", "Детский час", "Царь горы" и многие другие. Спасибо за детство. F pic.twitter.com/PfFhVIEXD2— Новости. Как есть (@nourlnews) March 27, 2025
По данным Shot, причиной смерти Веселкина стал рак крови, от которого он страдал долгое время. Тело актера около полуночи обнаружила его супруга в квартире. Приехавшие врачи констатировали его смерть.
Кроме театра Веселкин также работал ведущим на радио «Маяк», снимался в кино. На телевидении Алексей Веселкин стал большим другом детей и подростков девяностых. Многим он запомнился как ведущий популярных телевизионных передач: «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник», «Звездный час», «50х50».
«Алексей Веселкин — это привет из детства школьной поры и юности. Он был очень популярен, как телеведущий и актер, — написала у себя в телеграм-канале журналист и телевизионный обозреватель Арина Бородина. — Это очень горько, очень, такая внезапная смерть. И фамилия его была всегда в памяти, под стать его облику и образу».
Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин, коллега Веселкина, рассказал, что актер страдал от рака четвертой стадии. «Вы знаете, последний год мы все жили в этой атмосфере, к сожалению. Целый год жили со страхом встретиться с сегодняшним днем. Я знал, что у Леши онкологическое заболевание, но лишь недавно узнал, что ему поставили четвертую стадию», — сказал Стиллавин.