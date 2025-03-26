Павел Прилучный добился снижения алиментов Агате Муцениеце, сын от которой живет с ним

После развода бывшие договорились, что Павел Прилучный будет выплачивать Муцениеце по 100 тысяч рублей (1100 евро) на каждого из их двоих детей. Однако позже Агата пересмотрела свое решение и потребовала у Павла 30% его доходов на содержание наследников до 2031 года. После достижения их сыном Тимофеем 18 лет сумма должна была снизиться до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Конкретную сумму не предали огласке, но она явно не устроила Прилучного, и он подал жалобу, пишет StarHit.