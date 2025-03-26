Павел Прилучный добился снижения алиментов Агате Муцениеце, сын от которой живет с ним
В одном из судов Москвы прошло заседание, определившее размер алиментов, которые актер Павел Прилучный должен будет выплачивать бывшей жене Агате Муцениеце.
После развода бывшие договорились, что Павел Прилучный будет выплачивать Муцениеце по 100 тысяч рублей (1100 евро) на каждого из их двоих детей. Однако позже Агата пересмотрела свое решение и потребовала у Павла 30% его доходов на содержание наследников до 2031 года. После достижения их сыном Тимофеем 18 лет сумма должна была снизиться до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Конкретную сумму не предали огласке, но она явно не устроила Прилучного, и он подал жалобу, пишет StarHit.
В апелляции актер отметил, что сын сейчас живет вместе с ним и его новой женой Зепюр Брутян. Мальчик по собственному желанию переехал к отцу и прервал общение с мамой, несмотря на то, что по промежуточному акту во время суда должен был жить с ней.
Следующее заседание, на котором суд окончательно решит, с кем должен остаться сын пары Тимофей, состоится 28 марта.
А сегодня закон встал на сторону актера. Павел не будет выплачивать Агате алименты в том размере, в котором она хочет. «Решение как незаконное отменено в полном объеме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объем. Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», — заявила адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова.
Защита Прилучного отметила — ни он, ни Брутян не настраивают Тимофея против родной мамы. «Никто не запрещал и не препятствовал никогда никаким образом», — скомканно сказала Оксана.
Агата Муцениеце решение суда не комментирует. Ранее актриса отмечала, что очень устала от конфликтов и бесконечных разборок. Приедет ли она на заседание, которое состоится послезавтра, — неизвестно.