Факторы риска и предвестники отрыва тромба: что важно знать каждому

Пока тромб прикреплен к стенке сосуда, он может никак себя не проявлять. Но если он отрывается (такое состояние называют эмболией), с током крови он может попасть в жизненно важные органы: легкие, сердце, мозг. Там он закупоривает сосуд, вызывая тяжелые состояния — инсульт, инфаркт или тромбоэмболию легочной артерии. Это может привести к мгновенной смерти.