Достаточно одной таблетки: чудо-лекарство для похудения, как оказалось, вызывает повреждение печени
Фармацевтическая компания Pfizer объявила о прекращении разработки экспериментальной таблетки для похудения - дануглипрон. У одного из участников клинических испытаний было зафиксировано поражение печени, которое исчезло после отмены препарата.
Ранее Pfizer тестировала различные дозы препарата для однократного ежедневного приема после отказа от разработки версии для двукратного приема в конце 2023 года. Причиной стало то, что большинство пациентов выбыли из испытаний средней стадии из-за высокой частоты побочных эффектов, таких как тошнота и рвота. Дануглипрон относится к классу препаратов, воздействующих на кишечный гормон GLP-1.
Рынок средств для похудения вызывает огромный интерес у фармкомпаний и инвесторов - прогнозируется, что годовые продажи достигнут 150 млрд долларов в ближайшие годы благодаря появлению новых высокоэффективных препаратов.
В настоящее время рынок контролируют Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly, оба из которых вводятся в виде еженедельных инъекций. Несколько компаний работают над более удобными формами препарата (таблетки), включая Lilly, которая в ближайшие дни должна объявить результаты испытаний 3-й фазы своего препарата орфорглипрон.
Pfizer сообщила, что исследования по оптимизации дозировки однократного приема дануглипрона достигли ключевых фармакокинетических целей, а общая частота повышения печеночных ферментов у 1400 участников исследования соответствовала показателям одобренных препаратов этого класса. Однако у одного пациента развилось поражение печени. Компания заявила, что после анализа всей информации, включая все клинические данные по дануглипрону и недавние замечания регуляторов, было принято решение прекратить разработку.