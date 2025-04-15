Достаточно одной таблетки: чудо-лекарство для похудения, как оказалось, вызывает повреждение печени

В настоящее время рынок контролируют Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly, оба из которых вводятся в виде еженедельных инъекций. Несколько компаний работают над более удобными формами препарата (таблетки), включая Lilly, которая в ближайшие дни должна объявить результаты испытаний 3-й фазы своего препарата орфорглипрон.