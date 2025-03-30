Как переход на летнее время влияет на организм: что происходит после перевода стрелок на час вперед
Каждую весну миллионы людей сталкиваются с переходом на летнее время — стрелки часов переводятся на час вперед. Казалось бы, всего 60 минут, но даже такой сдвиг может ощутимо повлиять на организм. Почему мы чувствуем усталость, раздражение и проблемы со сном после «всего лишь» одного часа?
Биологические часы сбиваются
У человека есть внутренние биологические часы — циркадные ритмы, которые регулируют сон, бодрствование, пищеварение, выработку гормонов и даже настроение. Когда мы переводим часы вперед, организм сбивается с привычного ритма: ему нужно время, чтобы адаптироваться к новому графику. Особенно чувствительны к этому «жаворонки» и люди с чутким сном.
Недосып и утомляемость
Самая распространенная жалоба в первые дни после перехода — ощущение недосыпа. Час, «отобранный» у сна, может привести к вялости, снижению концентрации, раздражительности и даже к ухудшению когнитивных функций. Особенно это заметно в понедельник после перевода времени, когда большинство людей возвращается на работу.
Стресс для сердца
Многочисленные исследования показывают, что в первую неделю после перехода на летнее время увеличивается количество сердечных приступов и инсультов. Ученые связывают это с нарушением сна и дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Повышается уровень кортизола — гормона стресса, что может быть опасным для людей с хроническими заболеваниями.
Риски для психики
Для людей с тревожными расстройствами, депрессией или биполярным расстройством переход может быть особенно непростым. Дефицит сна и сбитый график могут усугубить симптомы, вызвать ухудшение настроения и эмоциональную нестабильность.
Замедленная реакция
Меньше сна — медленнее реакция. Это особенно опасно для водителей, операторов машин и всех, чья работа требует сосредоточенности. В первые дни после перевода стрелок увеличивается количество ДТП.