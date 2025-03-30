Как переход на летнее время влияет на организм: что происходит после перевода стрелок на час вперед

У человека есть внутренние биологические часы — циркадные ритмы, которые регулируют сон, бодрствование, пищеварение, выработку гормонов и даже настроение. Когда мы переводим часы вперед, организм сбивается с привычного ритма: ему нужно время, чтобы адаптироваться к новому графику. Особенно чувствительны к этому «жаворонки» и люди с чутким сном.