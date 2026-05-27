Стало известно, когда сборная Латвии по хоккею сыграет в четвертьфинале чемпионата мира
Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Норвегии в четверг, 28 мая, в 21:20 по латвийскому времени. Матч пройдет во Фрибуре.
Латвийская сборная впервые за последние три года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это удалось сделать после серии из трех побед подряд в концовке группового турнира. Норвегия же сыграет в числе восьми лучших команд турнира впервые с 2012 года.
В других четвертьфиналах в 17:20 в Цюрихе Финляндия встретится с Чехией. Финны в последнем матче группового этапа потерпели первое поражение на турнире, уступив Швейцарии, тогда как игра чехов по ходу чемпионата была нестабильной.
Параллельно во Фрибуре состоится повторение финала Олимпиады-2026 — Канада сыграет против США. Канадцы пока не потерпели ни одного поражения, а американцы пробились в четвертьфинал благодаря победе над Австрией в последнем туре группового этапа.
Еще один четвертьфинал пройдет в 21:20 в Цюрихе, где хозяева турнира швейцарцы встретятся со Швецией. Шведская сборная, приехавшая на чемпионат с большим количеством молодых хоккеистов, обеспечила себе место в плей-офф благодаря победе над Словакией в заключительном туре.
Полуфиналы состоятся в субботу, 30 мая, а матчи за медали — днем позже. Начиная с полуфиналов все игры чемпионата будут проходить в Цюрихе.