Без половины олимпийцев, но с амбициями: Латвия едет на ЧМ "перезагружаться"
Латвия едет на чемпионат мира без половины олимпийского состава — но именно сейчас у команды может появиться новое лицо, которое изменит историю латвийского хоккея навсегда.
В те годы, когда проходят Олимпийские игры и в их хоккейных турнирах участвуют игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на чемпионатах мира, проходящих тремя месяцами позже, составы сборных обычно гораздо слабее. В этом году это серьезно сказалось и на сборной Латвии, которой из 25 игроков олимпийского состава на предстоящем мировом первенстве в Швейцарии поможет меньше половины, сообщает Diena.
Причины отсутствия игроков разные: у Эдуарда Тралмакса продолжается сезон в Северной Америке, Данс Лочмелис и Анри Равинскис лечат травмы, Кристианс Рубинс решил посвятить время восстановлению здоровья, Рихардс Букартс недавно получил травму, в семьях Увиса Балинскиса и Яниса Якса ожидается пополнение, а многолетний капитан сборной Каспарс Даугавиньш и Робертс Букартс попали под проходящий параллельно процесс обновления состава.
Однако есть и такие игроки НХЛ, отсутствие которых на чемпионате мира не вызывает удивления у любителей хоккея. "На Олимпийские игры приезжают и те хоккеисты, которых сборная Латвии давно уже не интересует. Было ясно, что на чемпионате мира их не будет", - охарактеризовал ситуацию хоккейный тренер Гунтис Балиньш.
Он отмечает, что в этом году у сборной будет совершенно новая модель, и особое внимание приковано к двум самым молодым игрокам - 17-летнему Оливеру Мурниексу и 18-летнему Албертсу Шмитсу.
Главный тренер сборной Харийс Витолиньш ранее заявлял, что не планирует привлекать на чемпионат мира ни одного игрока юношеской сборной Латвии, однако после великолепного юниорского чемпионат мира, где латвийские хоккеисты заняли четвертое место, изменил мнение, вызвав в состав сборной Мурниекса. Чемпионат мира будет очень полезен обоим подросткам, чтобы еще лучше продемонстрировать свои навыки перед драфтом НХЛ, который состоится в конце июня. Ожидается, что Шмитс на драфте будет выбран под самым высоким номером в истории латвийского хоккея.