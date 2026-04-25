Рихардс Букартс усилит команду.
В Латвии
Сегодня 19:47
К сборной Латвии по хоккею присоединился сильный игрок
К тренировочному лагерю мужской сборной Латвии по хоккею присоединился нападающий Рихардс Букартс, сообщает Латвийская хоккейная федерация.
Работу в тренировочном лагере больше не продолжают защитники Сандис Смонс и Рихардс Симанович, а также нападающий Робертс Цюнскис, получивший травму в контрольном матче в Лахти.
В первой половине сезона Рихардс Букартс был без клуба, а во второй выступал за словацкую команду "Пресов", где в 26 матчах забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач.
Сборная Латвии продолжает тренироваться в Риге и следующие контрольные матчи проведет 2 и 3 мая на выезде со сборной Словакии. Подготовительный этап национальная сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда перед своими зрителями сыграет со сборной Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария.