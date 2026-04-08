Из-за нехватки денег сборная Латвии по регби может пропустить матчи чемпионата Европы
Как сообщил тренер сборной Кристапс Станя, пока неизвестно, сможет ли команда провести оставшиеся игры сезона 2025/2026 в дивизионе Конференция европейского чемпионата. Уже в эту субботу латвийцы должны принять сборную Эстонии в Валмиере, а через неделю сыграть на выезде против лидера группы — Люксембурга.
По словам Стани, у Латвийской федерации регби в настоящее время нет средств для организации и проведения матчей. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. Федерация ожидает ответа от Министерства образования и науки Латвии, поскольку финансирование от него до сих пор не поступило.
Ранее рассматривался вариант, при котором сами игроки могли бы частично покрыть расходы на участие в матчах, однако от этой идеи отказались. Как отметил тренер команды, расходы включают оплату судей, комиссара, питание, подготовку поля, медицинское обеспечение, а также поездку на матч в Люксембург, билеты на который нужно было приобретать заранее.
Несмотря на финансовые трудности, сборная Латвии успешно начала сезон: сыграла вничью 14:14 с Финляндией на выезде и уверенно обыграла Норвегию дома со счетом 59:7.
Ситуация осложняется и внутренними проблемами федерации. В декабре общее собрание членов не состоялось из-за отсутствия кворума — из 22 членов зарегистрировались только пять. Планировалось избрать руководство организации, однако процесс застопорился. Президентом федерации с 2022 года остается Карлис Вентс.