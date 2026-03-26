Денис Васильев и Федор Кулиш начнут участие в чемпионате мира по фигурному катанию
Латвийские спортсмены Денис Васильев и Федор Кулиш сегодня в Праге на чемпионате мира по фигурному катанию выступят в короткой программе.
Соревнования начнутся в 12:30 по латвийскому времени, в прямом эфире их будет транслировать канал LTV7.
Кулиш выступит в третьей группе под 13-м номером, а Васильев будет в следующей группе под 23-м номером, всего в шести группах участвуют 36 фигуристов. 24 лучших результата позволят квалифицироваться в произвольную программу, которая состоится в субботу.
26-летний Васильев примет участие в своем десятом чемпионате мира. Лучший результат он показал в 2020 году, когда занял шестое место. Год назад Васильев был сразу за пределами первой десятки — на 11-й позиции.
21-летний Кулиш выступит на своем втором чемпионате мира и первом как гражданин Латвии. Родившийся в Украине спортсмен в прошлом году на своем дебютном чемпионате занял 24-е место.
На Олимпийских играх Васильев и Кулиш заняли соответственно 18-е и 28-е места, а на чемпионате Европы они были соответственно на девятой и 15-й позициях.