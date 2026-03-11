Латвия получила первую медаль на зимних Паралимпийских играх
Фото: scanpix
Латвийские керлингисты на колясках Полина Рожкова и Агрис Ласманс .
Латвия получила первую медаль на зимних Паралимпийских играх

LETA

Латвийские керлингисты на колясках Полина Рожкова и Агрис Ласманс в среду на Паралимпийских играх в Милане и Кортине в соревнованиях смешанных пар завоевали бронзовые медали, которые стали первыми наградами Латвии на зимних играх.

В матче за третье место латвийские керлингисты на колясках победили со счетом 11:10 команду США.

В полуфинале Латвия со счетом 3:8 уступила Китаю, а американцы проиграли Южной Корее - 3:6.

В матче за золотые медали китайские керлингисты на колясках со счетом 9:7 обыграли команду Южной Кореи.

СШАПаралимпийские игры

