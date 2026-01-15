В Латвии открыли первое в стране гольф-поле под крышей
В Валмиере начал работу гольф-зал Avoti — первый в Латвии полноформатный крытый гольф-зал площадью 300 м². Новый зал является значимым шагом в развитии гольф-инфраструктуры Латвии, снижая влияние сезонности и расширяя доступность спорта в регионах.
Гольф-поле Avoti в Валмиера уже 20 лет обеспечивает возможности для игры и обучения в летний сезон. В поисках решения для непрерывности тренировок зимой более пяти лет назад в здании клуба был установлен гольф-симулятор. Со временем возникла идея сделать следующий шаг — создать тренировочную среду, максимально приближенную к игре на гольф-поле.
«Поскольку гольф в Латвии является сезонным видом спорта, мы хотели обеспечить возможности для тренировок зимой в среде, максимально приближенной к гольф-полю. Из этой потребности и родилась идея полноформатного крытого гольф-зала», — рассказывает хозяин Avoti Янис Матисонс.
В последние годы наблюдается рост интереса к тренировкам вне классического гольф-сезона, особенно со стороны родителей юных спортсменов и мотивированных любителей.
«Люди больше не хотят терять четыре или пять месяцев в году. Зал снимает сезонный барьер и позволяет тренерам планировать тренировочный процесс в долгосрочной перспективе», — отмечает Матисонс.
Проект «Крытый тренажер короткой игры в гольф» реализован в рамках программы LEADER при софинансировании структурных фондов Европейского союза. Реализаторы проекта подчеркивают, что такая институциональная поддержка существенно способствует долгосрочному развитию спортивной инфраструктуры, особенно в отраслях с сравнительно длительным сроком окупаемости инвестиций.