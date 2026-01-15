В Латвии открыли первое в стране гольф-поле под крышей

Гольф-поле Avoti в Валмиера уже 20 лет обеспечивает возможности для игры и обучения в летний сезон. В поисках решения для непрерывности тренировок зимой более пяти лет назад в здании клуба был установлен гольф-симулятор. Со временем возникла идея сделать следующий шаг — создать тренировочную среду, максимально приближенную к игре на гольф-поле.