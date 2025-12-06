ВИДЕО: после долгого перерыва Порзиньгис вернулся в игру, показав неплохой результат в матче НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал 25 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда "Атланта Хоукс" потерпела поражение.
"Хоукс" на своей площадке проиграли "Денвер Наггетс" со счетом 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40).
Порзиньгис за 20 минут 29 секунд реализовал четыре из семи трехочковых бросков, пять из шести двухочковых и три из четырех штрафных. На его счету также были два подбора, одна результативная передача, один перехват, два блокшота и четыре персональных фола.
Самым результативным у "Хоукс" стал Никил Александер-Уокер, набравший 30 очков и сделавший пять подборов. Порзиньгис добавил 25 очков, а Джейлен Джонсон отметился 21 очком, 18 подборами и 16 результативными передачами.
У "Наггетс" самым результативным стал Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший девять подборов и восемь передач. Джамал Маррей добавил 23 очка и 12 результативных передач.
"Хоукс" с 13 победами в 24 играх занимают девятое место в Восточной конференции и следующий матч проведут в субботу в гостях против "Вашингтон Визардс". "Наггетс" с балансом 16-6 занимают четвертую позицию в Западной конференции.