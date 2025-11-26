Латвийский снукерист Жижин победил двукратного финалиста чемпионата мира

Это можно назвать одной из самых ярких побед в карьере молодого латвийского снукериста. Алистер Картер — двукратный финалист чемпионата мира, хотя в обоих финалах (2008 и 2012 годы) он уступил Ронни О’Салливену. Его наивысшая позиция в рейтинге — второе место, которого он достиг в 2010 году. 46-летний английский снукерист имеет шесть побед в рейтинговых турнирах и одну победу в нерейтинговом турнире. В этом году Картер играл в финале турнира «Shanghai Masters», а в 2024 году выиграл соревнования «Championship League».