Латвийский снукерист Жижин победил двукратного финалиста чемпионата мира
Латвийский спортсмен Артемий Жижин во вторник в Уигане в третьем раунде квалификационных соревнований UK Championship одержал победу над занимающим 19-е место в мировом рейтинге англичанином Алистером Картером и в решающем матче квалификации встретится с британским снукеристом Дэвидом Лилли.
Жижин, занимающий 80-ю позицию в мировом рейтинге, в матче третьего раунда против Картера отыгрался со счета 3:4 и одержал победу 6:4. В решающем квалификационном раунде латвийский снукерист в четверг сыграет с 51-м номером мирового рейтинга Лилли, который в третьем раунде обыграл со счетом 6:3 своего соотечественника Рика Уолдена (46-е место).
Это можно назвать одной из самых ярких побед в карьере молодого латвийского снукериста. Алистер Картер — двукратный финалист чемпионата мира, хотя в обоих финалах (2008 и 2012 годы) он уступил Ронни О’Салливену. Его наивысшая позиция в рейтинге — второе место, которого он достиг в 2010 году. 46-летний английский снукерист имеет шесть побед в рейтинговых турнирах и одну победу в нерейтинговом турнире. В этом году Картер играл в финале турнира «Shanghai Masters», а в 2024 году выиграл соревнования «Championship League».
Жижин был свободен от участия в первом раунде, а во втором со счетом 6:3 победил гонконгского снукериста Чеуна Кавая (85-я позиция). В прошлом году латвийский спортсмен потерпел поражение в третьем раунде квалификации UK Championship. Основная часть турнира пройдет на стыке ноября и декабря.