Двукратная чемпионка Латвии: тренеры довели меня до депрессии и попыток суицида

Теперь 18-летняя Степченко решила раскрыть причины смены тренеров. 25 августа в интервью порталу AnythingGOEs, специализирующемуся на новостях фигурного катания, она рассказала, что Ковалькова и Рейнсалу заставляли её выступать с травмами и сбрасывать вес, что привело к развитию пищевых расстройств и депрессии.