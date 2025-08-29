Двукратная чемпионка Латвии: тренеры довели меня до депрессии и попыток суицида
Ряд латвийских фигуристов, включая двукратную чемпионку Латвии Софью Степченко, обвинили тренеров рижского клуба фигурного катания Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии.
Прошлым летом Софья Степченко прекратила сотрудничество с Ольгой Ковальковой и Раймо Рейнсалу, переехала в Швейцарию и начала тренироваться у двукратного чемпиона мира Стефана Ламбьеля, сообщает Postimees.ee со ссылкой на портал ERR Sport.
Теперь 18-летняя Степченко решила раскрыть причины смены тренеров. 25 августа в интервью порталу AnythingGOEs, специализирующемуся на новостях фигурного катания, она рассказала, что Ковалькова и Рейнсалу заставляли её выступать с травмами и сбрасывать вес, что привело к развитию пищевых расстройств и депрессии.
Степченко призналась, что неоднократно пыталась покончить с собой и дважды проходила лечение в психиатрической клинике в течение нескольких недель. Тренеры отрицают выдвинутые обвинения, однако Латвийская федерация фигурного катания начала расследование.