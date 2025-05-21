Россию хотят вернуть в игру: законы Латвии могут вступить в конфликт с правилами ФИФА
Недавно в парагвайском Асунсьоне прошло заседание конгресса ФИФА. Официально вопрос возвращения России на мировую арену не поднимался. Однако как сообщают СМИ РФ, в кулуарах данная тема активно обсуждалась.
За возвращение российских команд, как сборной, так и клубов, выступают страны Южной Америки. В частности, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия и Чили.
Более того, российская пресса пишет, что ФИФА якобы уже была готова вернуть Россию на международные соревнования, однако эти планы сорвались из-за телефонного разговора главы федерации Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским. "После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили - чтобы не создавать напряженности", - сообщают СМИ РФ..
Ранее в РФ муссировали слухи о том, что и УЕФА готов вернуть Россию в еврокубки и якобы начал активную деятельность по решению этого вопроса. Российские клубные и национальные команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.
Напомним, что национальным сборным Латвии по командным видам спорта запрещено играть против сборных России и Беларуси — соответствующие поправки к Закону о спорте были приняты Сеймом более года назад. Запрет действует и в том случае, если спортсмены стран-агрессоров участвуют в соревнованиях под нейтральным статусом.
Поправки также предусматривают запрет на проведение в Латвии соревнований между национальными сборными по командным видам спорта, если в них участвуют сборные России или Беларуси — как под своими флагами, так и в нейтральном статусе. Запрет распространяется как на взрослые, так и на юношеские и юниорские соревнования — как в Латвии, так и за ее пределами.
Страсти с политическим контекстом происходят даже в детском спорте. Так, недавно в Риге состоялись детские соревнования по дзюдо Young Stars 2025, и это спортивное событие оказалось в центре общественного резонанса после инцидента, зафиксированного на видео.