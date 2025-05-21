Россию хотят вернуть в игру: законы Латвии могут вступить в конфликт с правилами ФИФА

Поправки также предусматривают запрет на проведение в Латвии соревнований между национальными сборными по командным видам спорта, если в них участвуют сборные России или Беларуси — как под своими флагами, так и в нейтральном статусе. Запрет распространяется как на взрослые, так и на юношеские и юниорские соревнования — как в Латвии, так и за ее пределами.