Врачи уже несколько месяцев борются за жизнь легенды зимнего спорта
Одна из самых титулованных лыжниц всех времен, четырехкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Раиса Сметанина (73 года), перенесшая инсульт в декабре, до сих пор борется за жизнь в больнице.
В конце прошлого года у Сметаниной случился обширный инсульт, после чего она была госпитализирована в больницу в Сыктывкаре. Позже ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, а сейчас она проходит лечение в Москве.
Российское издание «Все про спорт» взяло интервью у бывшего российского биатлониста Дмитрия Васильева, который прокомментировал состояние Сметаниной:
«Она находится в реабилитационном центре в Москве. Ее состояние серьезное. Врачи стараются, делают все возможное. Пока улучшений нет, но, по крайней мере, ее состояние стабилизировалось. Мы надеемся, что она поправится. Ее могут навещать только родственники, других посетителей не пускают», — сказал Васильев.
Раиса Сметанина с 1976 по 1992 год участвовала в пяти Олимпийских играх, где завоевала десять медалей: четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую. На чемпионатах мира она выиграла 11 медалей: четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.
Хотя Сметанина добилась больших успехов на крупнейших соревнованиях, на Кубке мира, который был учрежден в 1982 году, ее достижения были не столь выдающимися: ее лучший результат — второе место в общем зачете в 1984 году. На Кубке мира она одержала победу лишь в трех гонках, а еще 13 раз поднималась на вторую и третью ступень пьедестала.
Только у пяти спортсменов больше медалей зимних Олимпийских игр, чем у Сметаниной.