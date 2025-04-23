Врачи уже несколько месяцев борются за жизнь легенды зимнего спорта

Хотя Сметанина добилась больших успехов на крупнейших соревнованиях, на Кубке мира, который был учрежден в 1982 году, ее достижения были не столь выдающимися: ее лучший результат — второе место в общем зачете в 1984 году. На Кубке мира она одержала победу лишь в трех гонках, а еще 13 раз поднималась на вторую и третью ступень пьедестала.