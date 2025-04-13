В Риге определился чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги
Победитель регулярного чемпионата команда VEF Rīga в воскресенье в Риге завоевала титул чемпиона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (LIBL).
В финальном матче VEF Rīga при почти шести тысячах зрителей на трибунах одержала победу над Rīgas zeļļi со счетом 88:82 (26:20, 20:19, 27:23, 15:20).
Главным героем встречи стал Исуф Санон, принесший команде 20 очков и 5 результативных передач, но вынужденный покинуть площадку в концовке матча после получения пятого замечания. Харрисон Клири добавил 15 очков, а Илья Сидоров - 14.
Титул самого ценного игрока финала получил Вячеслав Бобров из VEF Rīga, завершивший игру с 13 очками, 7 подборами и 4 передачами.
Среди Rīgas zeļļi лучшим по очкам стал Криш Хелманис (18). Роберт Форд набрал 18 очков, сделал 9 подборов и 8 передач, в то время как Угис Пинете и Том Скуя добавили 12 и 11 очков соответственно, причем Скуя также отдал 7 результативных передач.