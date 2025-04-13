В Риге определился чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Среди Rīgas zeļļi лучшим по очкам стал Криш Хелманис (18). Роберт Форд набрал 18 очков, сделал 9 подборов и 8 передач, в то время как Угис Пинете и Том Скуя добавили 12 и 11 очков соответственно, причем Скуя также отдал 7 результативных передач.