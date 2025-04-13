Делайте ваши ставки! Сегодня в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге финальная игра
Сегодня в Риге состоится финальный матч за титул чемпиона Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (LIBL) между победителем регулярного сезона - командой VEF Rīga и командой Rīgas zeļļi.
Игра пройдет на Xiaomi Arēnā и начнется в 17:00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале TV4 и на сайте Sportacentrs.com.
В этом сезоне оба финалиста одержали по одной победе в личных встречах. В начале сезона Rīgas zeļļi выиграли со счетом 91:88. В феврале VEF Rīga взяли реванш — 80:59.
Регулярный сезон LIBL состоял из двух кругов, после которых восемь лучших команд вышли в четвертьфинал, а затем разыграли места в финальном турнире из четырех команд.
Латвийские и эстонские баскетбольные клубы впервые объединились в общий чемпионат в 2019 году, когда в турнире участвовало 15 команд. Первым чемпионом LIBL стал Ventspils.
В прошлом сезоне титул завоевал украинский "Прометей", однако летом клуб прекратил участие в LIBL и в этом сезоне не играет.