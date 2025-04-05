Какое время лучше подходит для отхода ко сну, чтобы поддерживать здоровье сердца и регулировать вес? Объясняет кардиолог

Что касается наилучшего времени для отхода ко сну, исследование, опубликованное в Европейском кардиологическом журнале в 2023 году, в котором приняли участие 88 тысяч респондентов из Великобритании, показало, что идеальное время для засыпания — между 22:00 и 23:00. Результаты исследования свидетельствуют о том, что такой режим помогает дольше сохранять здоровье сердца. Причем особенно сильно время сна влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. «Сон — важный фактор общего благополучия человека, а также здоровья сердечно-сосудистой системы. Большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки. Однако важно помнить, что это исследование показывает лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Для более точных выводов необходимы дальнейшие исследования», — подчеркивают авторы.